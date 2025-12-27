Ministrul Economiei abia a depus jurământul săptămâna aceasta, însă a fost luat deja la țintă de jurnaliști cu întrebări grele. Irineu Darău a explicat vineri că anul 2026 va rămâne unul dificil, pe care l-a descris drept un an de „calibrare” pentru economia românească.

Demnitarul a subliniat că, deși provocările vor fi semnificative, misiunea guvernului este ca până la sfârșitul anului viitor să se încheie perioada grea și să fie puse bazele dezvoltării viitoare.

Irineu Darău a explicat pentru postul de televiziune Digi24 că nu dorește să creeze așteptări nerealiste și a precizat că oamenii trebuie să fie conștienți de dificultățile care vor continua.

Ministrul Economiei a spus că, pe parcursul anului, se vor găsi resurse pentru a îmbunătăți, chiar și în mod modest, viața antreprenorilor și a cetățenilor. Potrivit ministrului, anumite măsuri mici, care nu implică costuri majore, ar putea aduce ameliorări, pregătind totodată terenul pentru o perioadă de dezvoltare mai consistentă în 2027.

„Cred că ne-am mai întâlnit în studiouri și ați văzut că niciodată nu sunt populist. Dacă aș spune că anul viitor va fi unul foarte ușor, aș minți. Anul următor va fi în continuare greu. Cred totuși că, undeva pe parcursul anului, se vor găsi resurse să se îmbunătățească individual măcar câte ceva. Și eu, personal, îmi doresc poate cu niște măsuri mici să găsesc soluții, poate care nu costă, pentru a îmbunătăți puțin viața antreprenorilor. Dar cred că anul anul viitor este anul de calibrare care să ne aștearnă, dacă vreți, o foaie albă și curată pentru 2027 și dezvoltare. Cred, așa cum a fost spus de la instalarea guvernului, că aceasta este misiunea guvernului: maxim la sfârșitul lui 2026 să se termine perioada grea și să punem cărămizile viitoarei dezvoltări”, a precizat ministrul Economiei pentru postul tv.

Ministrul Economiei a subliniat că una dintre cele mai mari probleme ale momentului este lipsa de încredere în stat, mai ales în contextul unor taxe ridicate și al situațiilor economice dificile.

Irineu Darău a menționat că încrederea cetățenilor este esențială pentru succesul măsurilor guvernamentale și a recomandat ca oamenii să aibă încredere în această guvernare, explicând că realismul, chiar dacă uneori este dureros, este preferabil populismului.

Demnitarul a făcut o paralelă cu viața de familie, arătând că, atunci când apar cheltuieli suplimentare, este necesar să se ia decizii pentru a permite redresarea pe termen mediu.

Ministrul Economiei a explicat că anul viitor va fi despre ajustări, solidaritate și responsabilitate atât la nivelul administrației centrale, cât și în administrația locală, pentru a nu lăsa întreaga povară în sarcina cetățenilor.