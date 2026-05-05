Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) anunță dezvoltarea unui nou instrument de informare pentru consumatori: un clasament al furnizorilor de energie electrică, realizat în funcție de performanța acestora în relația cu clienții.

Sistemul va avea rolul de a oferi o imagine clară asupra calității serviciilor și de a sprijini consumatorii în alegerea sau schimbarea furnizorului.

,,Vom realiza un top al furnizorilor de energie electrică, pe care îi vom eticheta în funcție de numărul de plângeri înregistrate. În funcție de numărul de plângeri nerezolvate, vom introduce un indicator de satisfacție a clienților, iar furnizorii vor fi clasificați cu verde, galben sau roșu, astfel încât consumatorii să poată înțelege rapid calitatea serviciilor oferite”, a spus George-Sergiu Niculescu.

Potrivit președintelui ANRE, George-Sergiu Niculescu, evaluarea furnizorilor va fi realizată pe baza mai multor indicatori, cu accent pe:

numărul total de plângeri înregistrate

gradul de rezolvare a reclamațiilor

nivelul de satisfacție al consumatorilor

Pe baza acestor date, companiile vor fi încadrate într-un sistem de tip semafor:

Verde – performanță bună, puține sesizări

Galben – performanță medie, probleme punctuale

Roșu – număr ridicat de reclamații și soluționare slabă

Scopul este ca informațiile să fie ușor de înțeles și accesibile publicului larg.

„Piața din România, să fim sinceri, nu este cea mai matură. Am avut plafonări peste plafonări, iar competiția nu a fost suficient încurajată. După un proces de liberalizare, am revenit la intervenții în piață prin plafonarea prețurilor. În 2024, ANRE a aplicat sancțiuni record pentru manipularea pieței de energie electrică, în valoare de peste 537 de milioane de lei – unele dintre cele mai mari amenzi din Uniunea Europeană în acest domeniu. Există participanți în piața de energie care încearcă să o ia pe scurtătură, însă supravegherea este foarte strictă, iar prevederile legale sunt aplicate ferm”.

Oficialii ANRE susțin că acest mecanism va crește transparența pieței și va ajuta consumatorii să ia decizii informate.

Ideea de bază este apropierea pieței de energie de modelul altor industrii orientate către client, unde recenziile și ratingurile influențează alegerile utilizatorilor.

În acest context, schimbarea furnizorului de energie este comparată cu procedura de portare a unui număr de telefon mobil, un proces care ar trebui să devină mai rapid și mai accesibil.

Reprezentanții ANRE recunosc că piața energiei din România se află încă într-un proces de maturizare, marcat în ultimii ani de intervenții repetate și mecanisme de plafonare a prețurilor.

În același timp, autoritatea subliniază că activitatea de supraveghere a fost intensificată pentru a preveni abuzurile și practicile incorecte din piață.

În 2024, ANRE a aplicat sancțiuni semnificative în sectorul energiei electrice, depășind 537 de milioane de lei, în cazuri de manipulare a pieței.

Potrivit instituției, aceste amenzi se numără printre cele mai mari din Uniunea Europeană și au rolul de a descuraja comportamentele neconforme și de a asigura un cadru competitiv corect.