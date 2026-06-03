ANRE a retras licența unui furnizor de energie. Peste 22.000 de clienți sunt afectați de decizie

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a decis retragerea licenței de furnizare a energiei electrice deținute de compania Grenerg SRL, invocând abateri repetate și grave de la obligațiile legale. Măsura va intra în vigoare la 19 iunie 2026 și afectează peste 22.500 de locuri de consum.

Potrivit ANRE, este pentru prima dată când instituția aplică o astfel de sancțiune extremă unui furnizor de energie electrică, după ce amenzile și controalele anterioare nu au dus la corectarea comportamentului companiei.

Decizia a fost adoptată de Comitetul de Reglementare al ANRE după o serie de controale desfășurate în ultimul an.

Conform instituției, Grenerg SRL a acumulat amenzi totale de 1,165 milioane de lei în mai puțin de un an, pentru peste 100 de abateri constatate de inspectori. Autoritatea susține că firma a continuat să comită aceleași fapte chiar și după aplicarea sancțiunilor maxime prevăzute de legislație.

Printre cele mai grave nereguli identificate se numără schimbarea furnizorului fără acordul clienților finali, dar și încălcări repetate ale regulilor privind facturarea energiei electrice și relația contractuală cu consumatorii.

Președintele ANRE, George Niculescu, a transmis că retragerea licenței reprezintă cea mai severă măsură pe care instituția o poate lua împotriva unui furnizor și că aceasta a devenit necesară după ce sancțiunile aplicate anterior nu au produs efectele așteptate.

Potrivit acestuia, dreptul consumatorului de a-și alege liber furnizorul de energie reprezintă un principiu fundamental al pieței, iar afectarea acestui drept impune o intervenție fermă din partea autorității de reglementare.

„Retragerea licenţei este cea mai severă măsură pe care ANRE o poate dispune faţă de un furnizor şi nu este o decizie pe care o tratăm cu uşurinţă. Dar atunci când abaterile se repetă, când sancţiunile nu produc corectarea comportamentului şi când drepturile consumatorilor continuă să fie afectate, Autoritatea are obligaţia să intervină ferm. În acest caz, au fost constatate încălcări grave şi repetate: clienţi finali au fost transferaţi către acest furnizor fără acordul lor, iar regulile de facturare au fost încălcate în mod constant. După sancţiuni totale de 746.000 de lei aplicate în iunie 2025 şi după noi controale care au dus la amenzi suplimentare de 405.000 de lei, a devenit evident că sancţiunea contravenţională nu mai era suficientă. ANRE susţine concurenţa, dar concurenţa nu poate funcţiona în afara regulilor. Dreptul clientului final de a-şi alege liber furnizorul este un principiu fundamental al pieţei de energie electrică. Când acest drept este afectat, intervenţia reglementatorului trebuie să fie proporţională, dar fermă. Ne dorim ca această decizie să rămână o excepţie. Dar toţi furnizorii trebuie să înţeleagă că protecţia consumatorilor şi respectarea regulilor de piaţă nu sunt opţionale”, a precizat preşedintele ANRE, George Niculescu, în comunicat.

Retragerea licenței va afecta un portofoliu de 22.564 de locuri de consum, dintre care 22.102 aparțin clienților casnici.

ANRE precizează însă că niciun consumator nu va rămâne fără energie electrică după intrarea în vigoare a deciziei. Clienții vor fi transferați automat către furnizorul de ultimă instanță (FUI) desemnat pentru luna iunie 2026, conform procedurilor legale existente.

Alimentarea cu energie electrică va continua fără întreruperi, iar consumatorii nu trebuie să efectueze demersuri urgente pentru a evita deconectarea.

Totodată, clienții care nu sunt mulțumiți de condițiile comerciale sau de prețurile practicate de furnizorul de ultimă instanță au dreptul să își aleagă un alt furnizor și să încheie un nou contract de furnizare.

ANRE amintește că pe platforma POSF sunt disponibile atât comparatorul de oferte, cât și instrumentele necesare pentru schimbarea furnizorului de energie electrică.

Problemele companiei Grenerg au intrat în atenția autorității în vara anului 2025. În iunie 2025, după apariția unor informații în spațiul public și după primirea mai multor sesizări din partea consumatorilor, ANRE a desfășurat un control la furnizorul de energie.

În urma verificărilor au fost constatate 84 de abateri, iar compania a fost sancționată cu amenzi în valoare totală de 760.000 de lei.

Ulterior, între octombrie 2025 și martie 2026, autoritatea a efectuat noi controale, care au dus la aplicarea altor 41 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 405.000 de lei.

Potrivit ANRE, continuarea practicilor sancționate anterior și lipsa unor măsuri de remediere au stat la baza deciziei de retragere a licenței.

Autoritatea subliniază că măsura adoptată în cazul Grenerg este una excepțională și că își dorește ca astfel de situații să rămână rare pe piața de energie. Totuși, reprezentanții instituției avertizează că respectarea regulilor de funcționare a pieței și protejarea drepturilor consumatorilor nu sunt opționale pentru furnizori.