ANM anunță o lună cu temperaturi peste normal. România se pregătește pentru încă patru săptămâni de caniculă și precipitații reduse

România se îndreaptă către o perioadă prelungită cu temperaturi peste valorile normale și episoade repetate de caniculă. Potrivit celei mai noi prognoze emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit pe aproape întreg parcursul următoarelor patru săptămâni, iar în multe regiuni ploile vor fi puține, ceea ce ar putea accentua seceta și efectele temperaturilor ridicate.

Estimarea este valabilă pentru intervalul 29 iunie – 27 iulie 2026 și indică faptul că vara își va păstra caracterul torid, în special în vestul, sud-vestul și centrul țării, unde abaterile termice pozitive vor fi cele mai pronunțate.

Potrivit meteorologilor, perioada 29 iunie – 6 iulie va debuta cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice acestei perioade în toate regiunile României.

„Valorile termice se vor situa peste cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.”

Deși temperaturile vor depăși mediile climatologice, regimul pluviometric nu va suferi modificări importante în această primă săptămână, ploile urmând să se apropie de valorile normale în majoritatea zonelor.

În intervalul 6 – 13 iulie, temperaturile vor continua să fie peste normal în vestul, sud-vestul și centrul țării, în timp ce în restul regiunilor vor rămâne apropiate de valorile obișnuite ale perioadei.

Meteorologii avertizează însă că deficitul de precipitații se va accentua.

„Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, sud-vestice şi centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, mai ales în zonele montane.”

Cantitățile reduse de precipitații ar putea afecta în special regiunile montane, unde lipsa ploilor poate influența atât resursele de apă, cât și activitățile agricole și turistice.

Prognoza ANM arată că și perioada 13 – 20 iulie va fi caracterizată de temperaturi peste media climatologică în toate regiunile țării.

Cele mai ridicate valori sunt estimate în vestul României.

„Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale în toate regiunile, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în vestul ţării. Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale în regiunile estice şi sud-estice, iar în rest vor fi deficitare.”

În est și sud-est, ploile ar putea fi apropiate de normal, însă în restul țării deficitul pluviometric va continua.

Ultima săptămână analizată de meteorologi, 20 – 27 iulie, indică menținerea vremii calde în întreaga țară.

„Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice perioadei în întreaga ţară, în special în regiunile vestice, sud-vestice şi centrale. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în cea mai mare parte a ţării.”

Astfel, chiar dacă ploile ar putea reveni la valori apropiate de normal în multe zone, temperaturile vor continua să se situeze peste mediile climatologice.

ANM precizează că estimarea pentru următoarele patru săptămâni este realizată pe baza datelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și are caracter orientativ.

„Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) şi reprezintă media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2006-2025. Fenomenele meteorologice extreme cu durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate prin intermediul acestui produs.”

Acest tip de prognoză oferă o imagine de ansamblu asupra tendințelor meteorologice pentru următoarea lună, însă nu poate anticipa cu exactitate episoadele de furtuni puternice, grindină sau alte fenomene severe care se dezvoltă pe termen scurt.

În ansamblu, estimările ANM indică faptul că luna iulie va fi dominată de temperaturi peste normalul climatologic și de perioade cu precipitații reduse, ceea ce poate favoriza instalarea unor noi episoade de caniculă și accentuarea secetei, în special în regiunile din vestul și sud-vestul țării.