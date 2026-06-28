ANM extinde codul roșu de caniculă în aproape toată România. Temperaturile urcă până la 41 de grade, iar nopțile vor fi tropicale

România intră sub incidența celui mai sever val de căldură din această vară. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări de caniculă care vizează aproape întreaga țară, iar de luni, 29 iunie, codul roșu se va extinde în majoritatea regiunilor, inclusiv în București. Meteorologii avertizează că temperaturile vor ajunge până la 41 de grade Celsius, disconfortul termic va fi extrem de ridicat, iar nopțile vor rămâne tropicale. Doar câteva județe din estul țării și zona litoralului vor rămâne sub cod portocaliu.

Prima avertizare intră în vigoare duminică, 28 iunie, la ora 10:00, și este valabilă până luni, 29 iunie, la ora 10:00.

În acest interval, Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei vor fi sub cod roșu de temperaturi extreme.

Potrivit meteorologilor, „În Crişana, Maramureş, Transilvania şi în nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 38 de grade, mai ridicate în Maramureş, Crişana şi nord-vestul Transilvaniei spre 39…40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 şi 25 de grade”, informează meteorologii.

ANM atrage atenția că valorile prognozate sunt apropiate de recordurile absolute ale lunii iunie, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic, ceea ce înseamnă un risc ridicat pentru populație, în special pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice.

În aceeași perioadă, Banatul, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei vor fi sub cod portocaliu de caniculă.

Meteorologii precizează că „În Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei şi a Moldovei valul de căldură intens va persista, va fi caniculă şi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa între 34 şi 38 de grade, cu cele mai mari valori în Banat. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 şi 22 de grade”, anunţă ANM.

Specialiștii spun că temperaturile vor rămâne ridicate inclusiv pe timpul nopții, ceea ce va face ca organismul să se răcorească mult mai greu.

Pentru Dobrogea și sud-estul Munteniei a fost emis un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, valabil tot în intervalul 28 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 10:00.

Potrivit ANM, „Duminică (28 iunie) valul de căldură va persista, iar în Dobrogea şi în sud-estul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime ce se vor încadra între 19 şi 21 de grade, mai ridicate spre 23…24 de grade pe litoral şi în Delta Dunării”, precizează ANM.

Pe litoral și în Delta Dunării, temperaturile din timpul nopții vor rămâne deosebit de ridicate, apropiindu-se de 24 de grade Celsius.

Meteorologii au emis și o avertizare pentru perioada 29 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00.

În acest interval, codul roșu va acoperi Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia, jumătatea vestică a Munteniei și municipiul București.

Potrivit ANM, „În Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia şi jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat şi Crişana”, anunţă meteorologii.

Meteorologii avertizează că și în aceste regiuni nopțile vor rămâne tropicale, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 17 și 25 de grade.

Singurele zone care nu vor intra sub cod roșu începând de luni sunt Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei, unde va fi în vigoare un cod portocaliu.

ANM precizează că „În Dobrogea şi jumătatea estică a Munteniei valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă şi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade în Delta Dunării şi până la 38 de grade în restul zonelor. Nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 şi 24 de grade”, conform ANM.

Chiar dacă aceste regiuni vor fi sub cod portocaliu și nu roșu, meteorologii avertizează că disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși și aici pragul critic.

Pe lângă temperaturile extreme, ANM anunță că vremea va începe să se schimbe treptat începând de marți după-amiază.

Potrivit meteorologilor, în după-amiaza și seara zilei de marți gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere, în special în zonele de deal și de munte, unde sunt posibile averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în orele de vârf, să consume suficiente lichide, să evite expunerea prelungită la soare și să acorde o atenție sporită copiilor, persoanelor vârstnice și celor care suferă de boli cronice, întrucât temperaturile prognozate se apropie de recordurile absolute pentru sfârșitul lunii iunie.