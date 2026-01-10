Consultantul economic Andrei Caramitru a spus că majorarea taxelor pe proprietate era obligatorie pentru că făcea parte din PNRR și fusese stabilită de aproximativ doi ani. El a explicat că statul nu a aplicat măsura mai devreme pentru că nu știa cum să calculeze corect taxele. Din acest motiv, creșterea era de așteptat și necesară, chiar dacă a fost prost comunicată și i-a speriat pe mulți oameni.

Caramitru a mai precizat, într-o intervenție la Digi24, că problema reală nu este nivelul unei taxe anume, ci lipsa unei gândiri clare despre cum ar trebui să funcționeze statul din punct de vedere fiscal. El a explicat că, în lume, există două modele mari de organizare. Primul este modelul anglo-saxon, unde taxele pe proprietate și mașini sunt mari, iar taxele pe muncă și profit sunt mai mici.

Acest model încurajează activitatea economică și vine la pachet cu pensii și asigurări de sănătate mai mult private, fiind folosit în țări precum Marea Britanie, Olanda, SUA sau Singapore. Al doilea este modelul germano-francez, unde taxele pe muncă și profit sunt foarte mari, iar cele pe proprietate sunt mici.

El a precizat că România nu urmează niciunul dintre aceste modele, ci ia decizii din mers, în funcție de câți bani are la buget. Când sunt bani, statul acordă scutiri și pensii speciale, iar când nu mai sunt, mărește taxe fără o strategie clară. În opinia sa, acest lucru este grav, pentru că sistemul fiscal influențează direct dezvoltarea țării.

Andrei Caramitru nu este neapărat șocat de taxele pe proprietate, ci mai ales de taxele foarte mari pe muncă, în special pentru salariile mici, care sunt printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. El a explicat că acest lucru a dus la lipsă de activitate economică în zonele sărace și la emigrație masivă.

El a criticat faptul că sistemele de sănătate și pensii sunt subfinanțate, deși unii oameni plătesc mult, pentru că mulți nu contribuie deloc, dar beneficiază. El a menționat și existența pensiilor speciale, care nu se bazează pe contribuții. În opinia lui, majorarea taxelor pe proprietate este doar o soluție temporară, ușor de aplicat, pentru că imobilele sunt ușor de identificat.

Potrivit spuselor sale, în majoritatea localităților din România, taxele nu sunt suficiente nici măcar pentru a plăti salariile angajaților. El a explicat că aproximativ 70% dintre orașe și comune nu își pot acoperi cheltuielile de bază din banii strânși local. La nivel central, Andrei Caramitru a precizat că aproximativ 85% din taxele colectate de stat se duc pe salarii și pensii, iar doar 15% rămân pentru investiții și alte cheltuieli. El a spus că această sumă este mult prea mică, motiv pentru care România nu își construiește autostrăzile din buget propriu, ci mai ales din fonduri europene.

Referitor la bugetele locale, el a explicat că există diferențe mari între localități. Marile orașe și sectoarele din București stau bine din punct de vedere financiar, însă Primăria Generală a Capitalei are probleme serioase cu banii. În schimb, satele și orașele mici se confruntă cu dificultăți majore și nu reușesc să-și acopere cheltuielile curente.

Andrei Caramitru a mai zis că, în aceste localități, statul completează lipsa de bani prin alocări din bugetul central, care acoperă salarii, ajutoare sociale și unele investiții, cum sunt cele realizate prin programul Anghel Saligny. În opinia lui, problema reală nu este nivelul taxelor, ci faptul că foarte multe localități nu sunt sustenabile financiar.

„La nivel central, 85% din taxe se duc pe salarii și pensii, ca să fie extrem de clar. Deci rămân 15% pentru diverse lucruri și e departe de a fi suficient, pentru că de asta autostrăzile nu le facem din banii noștri, ci din banii UE. Asta e partea de buget central. Când vorbim de bugete locale, avem zone cum sunt orașele mari dezvoltate și sectoarele din București care o duc bine bugetar. București însă, Primăria Generală, nu duce bine financiar. Satele mici, orașele mici o duc extrem de prost financiar. Adică taxele nu acoperă, pentru 70% din localități, nici măcar salariile angajaților de acolo. Deci se compensează cu bani care vin din bugetul central, care acoperă restul de salarii și alte ajutoare sociale, plus investițiile care se mai fac pe acolo prin Saligny. Deci problema fundamentală aici nu e de taxe, e că noi avem 70% localități care nu sunt sustenabile financiar. Deci, dacă tu nu poți măcar plătești salarii din ce taxe încasezi în comunitatea aia, înseamnă că trebuie să pui mai multe comunități la un loc și să ai servicii mai eficiente ca să mai rămână și niște bănuți în plus, să investești ceva din localitatea ta”, susține Caramitru.

El a dezvăluit că, dacă în 2026 va exista stabilitate politică și nu va apărea o criză majoră, iar actualul guvern va mai rămâne la putere încă un an fără să exagereze cu cheltuielile, România ar putea avea o consolidare fiscală importantă.

Deficitul bugetar ar putea scădea spre 6% sau chiar în zona 5,3–6,3%, ceea ce ar fi un rezultat bun, spune Andrei Caramitru. Din punctul său de vedere, este un lucru foarte important faptul că România a evitat o recesiune, deoarece, în mod normal, când un stat reduce deficitul de la 8–9% la 4%, multe țări intră în recesiune.

În opinia lui, frustrarea vine din sentimentul că nimic nu se schimbă, indiferent cu cine votează oamenii. Din acest motiv, mulți ajung să creadă că votul nu mai contează și se îndreaptă spre opțiuni extreme. Potrivit spuselor sale, adevărata problemă este faptul că sistemul de putere pare blocat și incapabil să se adapteze la realitate.