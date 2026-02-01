Deși Uniunea Europeană ocupă în prezent doar locul nouă în topul partenerilor comerciali ai Indiei, cu o pondere de 2,4% din comerțul total al blocului în 2024, perspectivele de dezvoltare sunt considerabile. Schimburile comerciale bilaterale, evaluate la 136,5 miliarde de dolari în anul fiscal 2024–2025, ar urma să ajungă la aproximativ 200 de miliarde de dolari până în 2030.

Acordul, catalogat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, drept „mama tuturor acordurilor”, este cel mai amplu tratat comercial semnat vreodată de UE și India. Potrivit estimărilor, acesta ar putea duce la dublarea exporturilor europene către piața indiană până în 2032, prin reducerea treptată a barierelor comerciale.

Mai exact, tarifele indiene aplicate autoturismelor europene vor înregistra o scădere de la 110% la 10% pentru o cotă anuală de 250.000 de vehicule. În mod similar, taxele aplicate vinurilor din UE se vor reduce inițial la jumătate, de la 150% la 75%, înainte de a se stabili în cele din urmă la 20%, în timp ce tariful de 45% aplicat uleiului de măsline va dispărea complet în cinci ani, explică Radu Puiu.

În plus, UE va reduce tarifele vamale pentru aproape 99% din transporturile indiene, în funcție de valoarea comercială. Acest lucru oferă un impuls masiv sectoarelor indiene cu utilizare intensivă a forței de muncă, inclusiv textilelor, ceaiului, condimentelor și industriei pietrelor prețioase și bijuteriilor.

Pactul nu se referă doar la transportul de containere, ci la o integrare profundă. Acesta oferă furnizorilor de servicii din UE, în special din sectoarele financiar și maritim, un acces fără precedent la piața indiană. În schimb, India îl consideră ca fiind o „conductă” vitală pentru investițiile europene și transferurile de tehnologie de top.

Poate cel mai important este faptul că cele două puteri au lansat și un parteneriat în domeniul securității și apărării. Acest lucru subliniază o aliniere strategică în creștere, care depășește simplele bilanțuri, poziționând UE și India ca o axă stabilizată într-o eră geopolitică „haotică”.

Ursula von der Leyen a declarat la Forumul Economic de la Davos că „preferăm comerțul echitabil în locul tarifelor”, ceea ce reflectă sentimentul că acest acord este un scut împotriva șocurilor economice externe, precizează analistul financiar XTB România.

Pentru firmele europene, „marele câștig” nu îl reprezintă doar exporturile mai ieftine, ci diversificarea. Prin crearea de rute alternative de aprovizionare și producție în India, Europa reduce în mod activ riscurile asociate lanțurilor sale de aprovizionare.

În timp ce piețele bursiere europene au reacționat prin câștiguri modeste, tratând știrea ca pe o „bază favorabilă” mai degrabă decât ca pe un șoc brusc, implicațiile pe termen lung pentru industria, logistica și finanțarea transfrontalieră sunt profunde. Prin alinierea supravegherii de reglementare și eliminarea obstacolelor, acordul înlătură barierele netarifare „silențioase” care adesea sufocă creșterea economică mai mult decât ar putea-o face vreodată taxele.

Acordul intră acum într-un proces de verificare juridică care poate dura până la șase luni. Dacă totul decurge conform planului, semnarea oficială și punerea în aplicare sunt preconizate în cursul anului viitor, ceea ce ar putea reduce cu până la 4 miliarde de euro tarifele anuale și ar putea genera milioane de noi locuri de muncă în ambele regiuni, mai adaugă Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.