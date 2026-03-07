Potrivit prețurilor medii afișate în anunțurile publicate pe Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România – diferențele dintre orașe rămân semnificative, chiar și într-o perioadă cu evoluții lunare relativ stabile. Comparativ cu februarie 2025, piața chiriilor a evoluat neuniform, cu creșteri punctuale în anumite orașe și ajustări sau stagnări în altele.

În București, variațiile de preț sunt vizibile atât între tipurile de locuințe, cât și între sectoarele Capitalei. Sectorul 1 rămâne cel mai scump, cu un preț mediu de 820 euro, în scădere ușoară față de februarie 2025 (-5%). Urmează Sectorul 2, cu 703 euro, și Sectorul 5, cu 571 euro, ambele înregistrând creșteri față de anul precedent. La polul opus se află Sectorul 4, cu cel mai mic preț mediu – 523 euro, urmat de Sectorul 6 cu 525 euro și Sectorul 3 cu 558 euro. Cele mai mari creșteri anuale s-au înregistrat în Sectorul 2 și Sectorul 6, fiecare înregistrând un avans de 7% față de februarie 2025.

„Conform datelor noastre, apartamentele cu două camere rămân cele mai solicitate pe piața de închirieri, urmate de cele cu trei camere. Atunci când își caută o chirie, oamenii filtrează cel mai des după numărul de camere și preț, dar iau în calcul și etajul, zona sau detalii din descriere, pentru a găsi apartamente care să se potrivească stilului lor de viață. În acest context, este important ca cei care își caută o locuință în chirie să analizeze mai mulți factori esențiali, precum localizarea și conectivitatea, dimensiunea și compartimentarea apartamentului, dar și bugetul disponibil. De exemplu, în București, chiria medie pentru un apartament cu două camere variază între aproximativ 510 și 680 de euro, în funcție de sector, iar etajul și facilitățile suplimentare pot influența semnificativ confortul și atractivitatea locuinței”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

În Sectorul 1, chiriile medii au fost de 450 euro pentru garsoniere, 680 euro pentru apartamentele cu două camere și 1.180 euro pentru cele cu trei camere. În Sectorul 2, tarifele au ajuns la 399 euro pentru garsoniere, 670 euro pentru locuințe cu două camere și 950 euro pentru apartamentele cu trei camere. În Sectorul 3, garsonierele s-au închiriat cu 400 euro, apartamentele cu două camere cu 570 euro, iar cele cu trei camere cu 700 euro. Sectorul 4 a înregistrat 389 euro pentru garsoniere, 510 euro pentru două camere și 680 euro pentru trei camere. În Sectorul 5, mediile au fost de 380 euro, 600 euro și 650 euro, iar în Sectorul 6 – 400 euro pentru garsoniere, 549 euro pentru două camere și 600 euro pentru apartamentele cu trei camere.

Cluj-Napoca – cele mai ridicate chirii, cu ajustări punctuale

După București, Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș dintre cele analizate, cu 400 euro pentru garsoniere, 599 euro pentru apartamentele cu două camere și 715 euro pentru cele cu trei camere. Garsonierele au înregistrat o creștere de 6% față de februarie anul trecut, în timp ce apartamentele cu trei camere au înregistrat o ușoară scădere (-2%).

Brașov – prețuri peste medie, scăderi la apartamentele cu două și trei camere

În Brașov, chiriile medii au fost de 360 euro pentru garsoniere, 520 euro pentru apartamentele cu două camere și 650 euro pentru cele cu trei camere, cu scăderi față de anul trecut pentru apartamentele cu două camere (-2%) și cu trei camere (-7%).

Constanța – piață stabilă, fără variații semnificative

Constanța s-a remarcat printr-o evoluție stabilă a chiriilor, cu 330 euro pentru garsoniere, 500 euro pentru două camere și 650 euro pentru trei camere, niveluri similare cu cele din luna anterioară, cât și față de februarie 2025, cu excepția garsonierelor, care au înregistrat o scădere de 6% atât comparativ cu luna ianuarie 2026, cât și față de februarie 2025.

Iași – stabilitate pe aproape toate tipurile de locuințe

În Iași, piața chiriilor a rămas constantă, cu 350 euro pentru garsoniere, 450 euro pentru apartamentele cu două camere și 550 euro pentru cele cu trei camere.

Timișoara – niveluri medii, evoluții limitate

În Timișoara, chiriile s-au situat la 285 euro pentru garsoniere, 430 euro pentru două camere și 500 euro pentru trei camere, indicând o piață relativ echilibrată.

Craiova – chirii mai mici, ajustări la apartamentele mari

În Craiova, chiriile au fost de 300 euro pentru garsoniere, 420 euro pentru două camere și 500 euro pentru trei camere, cu o scădere de 9% pe segmentul apartamentelor cu trei camere, comparativ cu anul trecut.

Sibiu – piață ieftină, cu scăderi anuale

În Sibiu, chiriile medii au ajuns la 306 euro pentru garsoniere, 400 euro pentru două camere și 500 euro pentru trei camere, cu scăderi vizibile față de februarie anul trecut, respectiv cu -7% la garsoniere și -8% la apartamentele cu trei camere.

Oradea – unele dintre cele mai ieftine chirii din țară

La Oradea, garsonierele s-au închiriat cu 270 euro, apartamentele cu două camere cu 400 euro, iar cele cu trei camere cu 470 euro, orașul menținându-se în zona inferioară a clasamentului prețurilor.

În Arad se regăsesc cele mai mici niveluri de preț de pe piața chiriilor dintre orașele analizate. În februarie 2026, garsonierele s-au închiriat cu 220 euro, apartamentele cu două camere cu 350 euro, iar cele cu trei camere cu 450 euro. Comparativ cu alte centre urbane, Arad se detașează prin prețuri mai reduse pe toate tipurile de locuințe, menținându-se constant în zona inferioară a clasamentului chiriilor.

Datele Storia pentru februarie 2026 arată că București și Cluj-Napoca își păstrează pozițiile de vârf în clasamentul prețurilor, în timp ce Arad rămâne orașul cu cele mai ieftine chirii dintre cele analizate, urmat de Oradea.