Primul cost care apare în momentul cumpărării unui apartament este onorariul notarial pentru autentificarea contractului de vânzare-cumpărare. În România, transferul dreptului de proprietate asupra unui imobil nu poate fi realizat decât prin act autentic, semnat în fața unui notar public. Această obligație este prevăzută de legislația civilă, iar lipsa autentificării notariale face ca tranzacția să nu fie recunoscută din punct de vedere juridic.

Costul serviciilor notariale este stabilit în funcție de valoarea declarată a imobilului și este reglementat prin grila de onorarii aprobată de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România. Onorariile sunt calculate progresiv, ceea ce înseamnă că procentul aplicat scade pe măsură ce crește valoarea tranzacției. În practică, pentru locuințele cu valori medii, costul total al serviciilor notariale poate ajunge la câteva mii de lei.

În afară de autentificarea contractului, notarul are și rolul de a verifica situația juridică a imobilului. În acest proces sunt analizate documentele de proprietate, istoricul tranzacțiilor și eventualele sarcini înscrise asupra locuinței. Notarul solicită extrasul de carte funciară pentru autentificare, document care confirmă cine este proprietarul și dacă asupra imobilului există ipoteci sau alte interdicții.

În unele situații, costurile pot crește și din cauza unor servicii suplimentare. De exemplu, pot fi percepute taxe pentru eliberarea unor copii legalizate, pentru verificări suplimentare sau pentru alte operațiuni administrative necesare finalizării tranzacției. De aceea, cumpărătorii sunt sfătuiți să solicite notarului o estimare a costurilor înainte de semnarea contractului.

Pentru un apartament cu o valoare de aproximativ 80.000 de euro, costul total al serviciilor notariale poate depăși 1.000 de euro, în funcție de complexitatea documentației și de taxele administrative incluse. În marile orașe, unde valoarea locuințelor este mai ridicată, aceste costuri pot crește proporțional cu prețul proprietății.

După autentificarea contractului de vânzare-cumpărare, noul proprietar trebuie să își înscrie dreptul de proprietate în Cartea Funciară. Procedura este cunoscută sub numele de intabulare și reprezintă etapa prin care transferul proprietății devine oficial înregistrat în evidențele cadastrale ale statului.

În România, sistemul de evidență a proprietăților este administrat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Prin intabulare, dreptul de proprietate dobândit prin contractul notarial devine opozabil față de terți, ceea ce înseamnă că nimeni nu poate contesta legal noul statut al proprietarului.

Taxa pentru această procedură este stabilită procentual și reprezintă aproximativ 0,15% din valoarea imobilului. În majoritatea cazurilor, documentația necesară este depusă de notar la oficiul de cadastru imediat după autentificarea contractului, iar costul este suportat de cumpărător.

Intabularea are și un rol important în cazul unor tranzacții viitoare. Fără această înregistrare oficială, proprietarul nu poate vinde ulterior locuința și nici nu o poate utiliza ca garanție pentru un credit ipotecar. Din acest motiv, procedura este considerată una esențială în finalizarea unei tranzacții imobiliare.

Deși suma plătită pentru intabulare nu este foarte mare comparativ cu valoarea apartamentului, procedura are o importanță juridică majoră. Ea confirmă oficial faptul că proprietatea a fost transferată și că noul proprietar este înregistrat în evidențele statului.

Situația fiscală este diferită în cazul locuințelor cumpărate direct de la dezvoltatori imobiliari. În astfel de tranzacții se aplică taxa pe valoarea adăugată (TVA), iar nivelul acesteia depinde de valoarea locuinței și de condițiile prevăzute în Codul fiscal.

Pentru locuințele care se încadrează într-un anumit plafon de preț stabilit prin legislație se aplică o cotă redusă de TVA de 9%. Această facilitate fiscală a fost introdusă pentru a sprijini accesul populației la locuințe și pentru a încuraja dezvoltarea pieței rezidențiale.

În cazul proprietăților care depășesc plafonul stabilit de lege, se aplică cota standard de TVA de 19%. Diferența dintre cele două cote poate avea un impact semnificativ asupra costului final al locuinței, mai ales în cazul apartamentelor situate în zone urbane cu prețuri ridicate.

De exemplu, pentru un apartament cu un preț de 500.000 de lei, TVA de 9% poate însemna aproximativ 45.000 de lei. Dacă se aplică TVA standard de 19%, suma poate depăși 95.000 de lei, ceea ce poate influența semnificativ bugetul cumpărătorului.

Din acest motiv, specialiștii din domeniul imobiliar recomandă verificarea atentă a regimului fiscal înainte de semnarea contractului. Diferențele de TVA pot afecta costul total al locuinței și pot influența decizia de cumpărare.

După finalizarea tranzacției, noul proprietar trebuie să declare locuința la primăria locală. Conform legislației fiscale, această declarație trebuie depusă în termen de 30 de zile de la dobândirea proprietății, iar nerespectarea acestui termen poate atrage sancțiuni administrative.

Pe baza declarației depuse, autoritățile locale calculează impozitul anual pe proprietate. Acesta este stabilit în funcție de valoarea impozabilă a locuinței, care este determinată pe baza suprafeței, materialelor de construcție și a zonei în care este situată proprietatea.

Valoarea impozitului diferă de la un oraș la altul, deoarece consiliile locale au posibilitatea de a stabili cota exactă în limitele prevăzute de Codul fiscal. În majoritatea orașelor din România, impozitul anual pentru un apartament de dimensiuni medii este relativ redus comparativ cu alte taxe asociate proprietății.

Deși suma nu este foarte mare raportată la valoarea locuinței, impozitul pe proprietate reprezintă o obligație fiscală permanentă. Proprietarii trebuie să îl plătească anual către bugetul local, iar întârzierile pot genera penalități sau majorări.