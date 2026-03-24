ANAF marchează un nou pas în procesul de digitalizare prin lansarea platformei „eLicitațiiANAF”, un sistem electronic destinat publicității și vânzării bunurilor supuse executării silite. Proiectul este realizat în colaborare cu Ministerul Finanțelor și finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, având ca obiectiv modernizarea administrației fiscale.

Noua platformă va deveni operațională începând cu data de 30 martie 2026 și va permite accesul facil al publicului la informații detaliate despre bunurile care urmează să fie valorificate. Utilizatorii vor putea consulta ofertele fără a avea un cont în SPV, însă înscrierea la licitații și depunerea ofertelor vor necesita autentificare în acest sistem.

„Prin lansarea platformei eLicitaţiiANAF facem un pas important în direcţia modernizării şi digitalizării administraţiei fiscale, în sensul posibilităţii participării la procedura de valorificare a bunurilor ce fac obiectul executării silite şi al valorificării bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, de către A.N.A.F., prin mijloace electronice. Ne dorim să oferim tuturor persoanelor interesate de achiziţionarea acestor bunuri, accesul facil, în condiţii egale, într-un sistem online, dinamic, rapid şi eficient” a declarat Adrian Nica, preşedintele A.N.A.F.

Platforma este structurată în două secțiuni principale – „Publicitate bunuri” și „Licitație bunuri” – fiecare având un rol distinct în procesul de valorificare.

ANAF stabilește un mecanism clar pentru desfășurarea licitațiilor prin intermediul noii platforme digitale. În prima etapă, bunurile sunt afișate în secțiunea „Publicitate bunuri” pentru o perioadă de 30 de zile, timp în care utilizatorii pot analiza ofertele și solicita programări pentru vizionare.

Vizionarea bunurilor se realizează în prezența funcționarilor desemnați, înainte de înscrierea la licitație, pentru a asigura transparența procesului și informarea corectă a potențialilor cumpărători. Prin platformă sunt scoase la vânzare atât bunuri mobile, cât și imobile.

După expirarea perioadei de publicitate, bunurile sunt transferate automat în secțiunea „Licitație bunuri”, unde procesul de licitare se desfășoară exclusiv online. Durata licitațiilor variază între 5, 7 și 10 zile, în funcție de valoarea bunurilor.

În acest interval, participanții pot depune oferte, achita taxa de participare și monitoriza evoluția licitației. Sistemul notifică automat ofertanții în cazul apariției unor oferte mai mari, oferindu-le posibilitatea de a reacționa în timp real.

„Pasul de licitare este cuprins între 5% şi 15% din preţul iniţial de pornire, preţul de pornire, la prima licitaţie, fiind suma stabilită în raportul de evaluare. Dacă în ultimele 15 minute ale perioadei de licitaţie se depune o ofertă, se va aplica timp suplimentar pentru a permite licitarea suplimentară. La finalul licitaţiei, ofertantul cu cea mai mare ofertă este declarat câştigător, în conformitate cu prevederilor legale. În cazul bunurilor sechestrate adjudecatarul are posibilitatea de a achita preţul integral sau în rate”, explică ANAF.

Instituția precizează că sumele aferente taxelor de participare vor fi restituite în maximum cinci zile celor care nu câștigă licitațiile sau în cazul anulării procedurilor.

ANAF pune la dispoziția participanților mai multe opțiuni de plată pentru achiziționarea bunurilor adjudecate, adaptate mediului digital și tranzacțiilor la distanță. Printre acestea se numără plata online cu cardul bancar, decontarea prin internet banking sau alte servicii similare, precum și plata prin mandat poștal, validată prin sistemul Trezoreriei.

Plata este considerată efectuată în momentul debitării contului plătitorului, iar în cazul tranzacțiilor cu cardul, suma poate fi blocată inițial pentru taxa de participare sau transferată integral pentru prețul final.

În ceea ce privește proveniența bunurilor, ANAF subliniază că acestea provin din surse legale bine definite. Este vorba despre bunuri rezultate din executări silite pentru recuperarea obligațiilor fiscale restante, dar și din măsuri dispuse în materie penală, în baza unor hotărâri judecătorești.

„Bunurile valorificate prin intermediul platformei provin din mai multe surse legale, respectiv din executări silite pentru recuperarea obligaţiilor fiscale neachitate, precum şi din măsuri dispuse în materie penală, în baza hotărârilor judecătoreşti sau intrate, potrivit legii în proprietatea statului”, precizează reprezentanții ANAF.

Din punct de vedere juridic, acestea sunt încadrate în două categorii principale: bunuri sechestrate și bunuri confiscate, ambele fiind valorificate prin proceduri de vânzare forțată, conform legislației în vigoare.

Platforma eLicitațiiANAF va putea fi accesată online, iar toate informațiile relevante despre bunuri și proceduri vor fi disponibile direct în sistem, odată cu lansarea oficială.