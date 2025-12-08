În noaptea de 6 spre 7 decembrie 2025, polițiști, jandarmi și echipe de control de la pompieri și de la protecția animalelor din Gorj au făcut o acțiune împreună, verificând doi agenți economici din Telești și Dănești. Scopul verificării a fost să prevină violența și consumul de alcool de către minori în aceste locuri.

În timpul controlului, s-a descoperit că într-un local din Dănești s-au vândut băuturi alcoolice unui minor de 15 ani. Polițiștii au informat autoritățile locale pentru a suspenda autorizația de funcționare a localului, conform legii. Ca urmare, polițiștii de la Secția 1 Poliție Rurală Târgu Jiu au dat o amendă de 20.000 de lei operatorului economic pentru nerespectarea legii.

În iunie 2023, Parlamentul României a adoptat legea L174/2023, care modifică Legea 61/1991 și interzice vânzarea de băuturi alcoolice către minori. Inițiativa a venit din partea Asociației Berarii României, care semnalase că legea veche nu reglementa clar vânzarea de alcool către persoane sub 18 ani. Modificările au fost făcute pentru a preveni consumul de alcool în rândul minorilor.

Legea prevede că unitățile care vând alcool nu au voie să ofere băuturi alcoolice minorilor, nici măcar gratuit. Dacă această regulă este încălcată, localul poate fi închis între 10 și 30 de zile. De asemenea, contravenția poate fi sesizată și de organele de protecție socială.

Directorul general al Asociației Berarii României, Julia Leferman, a spus că strategia lor combină înăsprirea legii cu educarea tinerilor și a familiilor, considerând că aceasta este cea mai bună cale de a reduce consumul de alcool în rândul minorilor. Studiile arată că riscul este mai mare la tinerii de 15-16 ani, o perioadă critică pentru dezvoltarea adolescenților. Astfel, Asociația Berarii României a urmărit în ultimii ani să prevină vânzarea și distribuirea gratuită de alcool către minori, prin clarificarea legii și înăsprirea sancțiunilor, ca parte a efortului de reducere a consumului de alcool și a efectelor negative asupra tinerilor.