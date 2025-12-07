Datoria pe termen mediu şi lung a crescut la 1.021,5 miliarde lei, faţă de 1.004,9 miliarde lei în iulie 2025, iar datoria pe termen scurt a scăzut la 63,1 miliarde lei, de la 65,19 miliarde lei în luna anterioară. Cea mai mare parte a datoriei, respectiv 885,958 miliarde lei, este reprezentată de titluri de stat, în timp ce împrumuturile însumează 175,48 miliarde lei.

Structura datoriei pe monede arată că 495,4 miliarde lei reprezintă datoria în moneda naţională, 476,2 miliarde lei echivalent reprezintă datoria în euro, iar 110,6 miliarde lei echivalent reprezintă datoria în dolari americani, arată datele publicate de Ministerul Finanţelor (MF).

Datoria administraţiei publice centrale a ajuns la 1.059,5 miliarde lei în august 2025, în creştere de la 1.046 miliarde lei în luna precedentă, din care 996,44 miliarde lei reprezintă datorie pe termen mediu şi lung. Majoritatea acestei datorii este contractată în lei, 476,06 miliarde lei, şi în euro, 470,8 miliarde lei echivalent.

Datoria administraţiei publice locale a crescut la 24,734 miliarde lei, de la 24,175 miliarde lei în iulie 2025, în mare parte pe termen mediu şi lung, respectiv 24,7 miliarde lei.

Datoria internă a administraţiei publice a ajuns la 529,57 miliarde lei în august 2025, reprezentând 29,2% din PIB, faţă de 523,11 miliarde lei în iulie (28,8% din PIB). Din aceasta, aproximativ 510 miliarde lei reprezintă datorie a administraţiei centrale, iar 19,58 miliarde lei datorie a administraţiei locale.

Datoria externă a administraţiei publice era în cuantum de 554,68 miliarde lei (30,6% din PIB), în creştere de la 547,06 miliarde lei în iulie 2025 (30,1% din PIB). Din aceasta, 549,5 miliarde lei reprezintă datoria externă a administraţiei centrale şi 5,155 miliarde lei datoria externă a administraţiei locale.

Amintim că nevoile brute de finanțare ale României pentru anul 2026 vor atinge un nivel record, între 275 și 285 de miliarde de lei, echivalentul a 63-65 de miliarde de dolari. În ciuda presiunii crescânde asupra împrumuturilor, autoritățile intenționează să limiteze costurile datoriei publice printr-un mix de măsuri de refinanțare și prefinanțare.

Deficitul bugetar estimat pentru 2026 se va situa între 6% și 6,5% din PIB, ceea ce reprezintă o îmbunătățire semnificativă față de ținta de 8,4% pentru 2025 și nivelul de peste 9% în 2024. Reducerea deficitului este esențială pentru România, care continuă să fie țara cu cel mai mare dezechilibru bugetar din Uniunea Europeană, în contextul presiunilor Bruxelles-ului pentru disciplină fiscală și după un an electoral cu cheltuieli ridicate.

O provocare majoră pentru stat va fi refinanțarea datoriei, care va crește abrupt la peste 150 de miliarde de lei în 2025, față de 99 de miliarde estimate pentru 2024. Această creștere este explicată prin emisiunile pe termen scurt lansate în prima parte a anului, într-un context de piață dificil. Pentru a reduce presiunea din 2026, statul a început încă din 2024 să recurgă la operațiuni de prefinanțare și gestionare a pasivelor.

Trezoreria a majorat deja ținta de finanțare pentru 2025 la 269 de miliarde de lei, cu 10 miliarde mai mult decât planul inițial, pentru a acoperi o parte din necesarul începutului de 2026. Autoritățile au realizat și o operațiune de schimb pentru euroobligațiunile scadente în octombrie, reducând rambursările externe din 2025 la 3,5 miliarde de euro, față de 4,25 miliarde estimate inițial.