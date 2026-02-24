Armand Goșu a afirmat că România se află într-o situație mai proastă decât în 1940, anul în care țara a pierdut Basarabia și Ardealul de Nord fără a putea riposta.

„România e într-o situație mai proastă decât în 1940”, avertizează istoricul și analistul politic Armand Goșu, potrivit stirileprotv.ro.

El a susținut că statul român este foarte slab și că nu poate rezista unor presiuni externe majore. În opinia sa, România nu este un stat suficient de solid instituțional și nu dispune de o elită politică și de servicii reformate care să facă față unor provocări grave.

„Noi suntem într-o situație foarte proastă, suntem foarte slabi. Noi nu suntem un stat serios, nu suntem Polonia, nu suntem nici măcar Bulgaria. Bulgarii-s serioși, au făcut reformă, au aderat la euro. Noi suntem niște pârliți. Or, fiind atât de slabi, tu nu poți să reziști presiunilor”, a spus Goșu.

Analistul a arătat că, în aceste condiții, orice se poate întâmpla, iar faptul că România ar reuși să își păstreze hotarele fără pierderi teritoriale ar reprezenta, în sine, o victorie.

„Orice se poate întâmpla. Tu ești un stat prea slab, tu nu ai elită politică, nu ai servicii reformate, tu n-ai nimic. Pe tine (contextul actual-n.r.) te-a prins într-o situație mai proastă decât a fost România în 1940. Dacă România scapă cu viață, cu hotare cât de cât, fără mari pierderi teritoriale, asta singură e o mare victorie”, a adăugat el.

Armand Goșu a explicat că scenariul devine probabil în cazul în care Ucraina ar fi obligată să accepte o pace în condițiile impuse de Rusia, cu sprijinul Statelor Unite.

El a arătat că schimbarea frontierelor prin forță ar crea un precedent periculos, mai ales în Europa de Est. Într-un astfel de context, ar putea apărea presiuni suplimentare asupra altor state din regiune.

Analistul a invocat inclusiv ipoteza în care anumite state ar încerca să obțină avantaje teritoriale, dacă s-ar crea precedentul modificării granițelor prin forță. El a menționat Ungaria și relația premierului Viktor Orban cu Donald Trump, susținând că într-un asemenea context ar putea exista revendicări sau presiuni privind teritorii din regiune.

„Gândiți-vă la un scenariu cu Ungaria, cu Orban, care are o relație specială cu Trump. Și atunci o să zică domnule, uite, punem presiune pe Ucraina, desprindem teritorii din Ucraina, o să ia ceva și Ungaria, o să ia ceva și România. Și uite, poate ia România Moldova și uite, noi, niște bucăți din Transilvania. De ce nu? Uite dă-mi Oradea, dă-mi pe unde mai sunt niște vorbitori de limbă maghiară. Deci, în condițiile în care ai creat precedentul, că ai schimbat prin forță niște frontiere, orice se poate întâmpla”, spune acesta.

Întrebat dacă un astfel de scenariu ar putea deveni realitate chiar în acest an, Armand Goșu a răspuns că este posibil, în funcție de evoluția războiului și de situația Ucrainei.

El a susținut că, dacă Ucraina ar capitula sau ar fi înfrântă, ar putea urma presiuni asupra Europei pentru a accepta rapturi teritoriale în favoarea Rusiei. În opinia sa, o astfel de evoluție ar putea conduce la un conflict extins în Europa și la împărțirea continentului în zone de influență.

Armand Goșu a concluzionat că, într-un asemenea scenariu, România ar putea ajunge într-o zonă de influență rusească, iar cei care consideră că apropierea de Statele Unite oferă automat garanții de securitate ar trebui să țină cont de contextul geopolitic actual.