În apelul comun semnat de președinții Ioan-Aurel Pop și Ion Tighineanu, forurile academice subliniază că inițiativa se înscrie într-un proces constant de apropiere instituțională între cele două academii, deja reafirmat prin Declarația comună din 30 decembrie 2025 și Apelul comun din 15 ianuarie 2026, adoptat cu ocazia Zilei Culturii Naționale. Documentele arată că reîntregirea spirituală, culturală și științifică constituie baza durabilă a unei eventuale unități politice viitoare.

În prezent, Academia Română deține filiale în Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, iar proiectul de lege aflat în dezbaterea Senatului oferă cadrul juridic necesar pentru extinderea filialei la Chișinău. În context, este amintită experiența Academiei Ungare de Științe, care funcționează cu succes cu o filială la Cluj-Napoca din 2007, singura filială străină a acestei instituții. Autorii apelului consideră că momentul actual marchează o etapă istorică în consolidarea colaborării academice.

Potrivit apelului, Academia Română, fondată în 1866, a avut de la început vocația de a uni românii, printre membrii fondatori aflându-se și trei personalități din Basarabia. România culturală a precedat România politică, iar astăzi, în contextul parcursului european al Republicii Moldova, se pune accent pe consolidarea unității culturale și științifice a spațiului românesc prin proiecte și instituții concrete.

Crearea Filialei Academiei Române la Chișinău urmărește mai multe obiective: accelerarea consolidării comunității oamenilor de știință și cultură din întregul spațiu românesc; relansarea și sistematizarea schimburilor inter-academice, practică uzuală în mediul academic internațional; organizarea de școli de vară, conferințe și proiecte de amploare cu participarea unor personalități științifice de renume internațional; sprijinirea tinerilor talentați în cercetare și creație intelectuală; și consolidarea prezenței spațiului românesc în organisme internaționale relevante, cum ar fi Consiliul Științific Internațional, Parteneriatul Inter-Academic pentru Știință, Sănătate și Politici Publice, sau Federația Europeană a Academiilor de Științe și Umanistice (ALLEA).

În spiritul ideii „Unire prin fapte”, această filială nu reprezintă doar un gest simbolic, ci un proiect instituțional concret, orientat spre cooperare efectivă, compatibilizare europeană și integrare academică reală. Simbolic, crearea Filialei Academiei Române la Chișinău marchează un pas important spre reîntregirea spirituală a Academiei Române și reafirmă legătura dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului. Aceasta va funcționa ca o verigă instituțională esențială, pregătind temelia unei unități durabile, construite prin educație, știință și cultură.