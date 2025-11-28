În postarea sa, Alin Ene subliniază discrepanțele între standardele aplicate în Justiție și principiile invocate de critici doar când le sunt convenabile. De multe ori, campania de denigrare este condusă de persoane care adoptă reguli morale selective, aplicându-le altora, dar relaxându-le când sunt ele înșiși vizate.

Judecătorul explică că în cadrul sistemului judiciar, integritatea are un rol clar și ne-negociabil.

„În Justiție, integritatea nu e slogan. Dacă ai antecedente penale sau ești urmărit penal, nu poți intra în magistratură. Punct”, a precizat Ene.

Astfel, principiile care guvernează accesul în profesie sunt constante și verificabile, indiferent de contextul politic sau social.

Această abordare contrastantă evidențiază cum standardele reale impuse magistraților se mențin la un nivel ridicat, comparativ cu flexibilitatea morală afișată de cei care critică sistemul. Evaluarea integrității nu este doar formală, ci se aplică în mod strict tuturor candidaților.

Un alt aspect abordat de judecător privește percepția publică asupra salariilor și pensiilor magistraților. Criticile frecvente sugerează că magistrații și-ar stabili singuri veniturile și ar afecta astfel bugetele pentru sănătate sau educație.

Ene respinge aceste afirmații, precizând:

„Contrar dezinformărilor repetate, magistrații NU își stabilesc singuri salariile sau pensiile. Acestea sunt stabilite prin lege, de către Parlament, fiind un subiect constant de modificări și dezbatere. Dacă și-ar putea stabili singuri remunerația, de ce s-ar opune modificărilor discriminatorii sau abuzive impuse de Executiv?”.

Prin această clarificare, judecătorul subliniază că sistemul legislativ reglementează remunerația magistraților, iar critici care folosesc acuzații eronate contribuie la dezinformarea publicului. În plus, comparația cu acuzatorii care gestionează fonduri sau salarii din bani publici scoate în evidență un dublu standard aplicat de către criticii Justiției.

Postarea atrage atenția și asupra formării profesionale a magistraților. Într-un context în care impostura sau lipsa de studii sunt criticate selectiv în alte domenii, în Justiție pregătirea universitară și competența sunt criterii obligatorii.

„Pregătire universitară obligatorie. Nu poți deveni magistrat fără facultate și licență în Drept. Competența nu este negociabilă”, afirmă Ene.

Această regulă rigidă contrastează cu flexibilitatea aplicată de critici în evaluarea propriei clase politice sau administrative.

Astfel, standardul profesional din magistratură este clar definit, eliminând posibilitatea intervențiilor arbitrare sau a promovării pe criterii subiective. Aceasta oferă garanția că Justiția funcționează pe principii de competență și merit, nu pe relații personale sau politice.

Un alt punct central al mesajului lui Alin Ene se referă la modul în care se ocupă funcțiile publice în Justiție. Nepotismul și favoritismele sunt frecvent criticate în alte domenii, însă în sistemul judiciar criteriile de acces sunt stricte și transparente.

„Concurs, Concurs, Concurs. Accesul în Justiție se face exclusiv pe baza unui concurs extrem de dificil (INM sau concursul de admitere în magistratură), care asigură egalitatea de șanse. Nu poți să îți numești cumnatul, soția sau copilul magistrat”, subliniază judecătorul.

Acest sistem elimină orice posibilitate de angajare pe criterii de favoritism, protejând independența instituției. În plus, Ene notează discrepanțele morale ale criticilor: se invocă meritocrația când sunt favorizați proprii apropiați, dar se ignoră standardele pe care le cer altora. Aspectul evidențiază o diferență clară între regulile aplicate în magistratură și practica selectivă a criticilor.