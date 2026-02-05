Alexandru Nazare a declarat că rezultatele obținute în anul precedent s-au bazat pe efortul companiilor și al populației, într-un context de ajustare și consolidare fiscală. Ministrul a arătat că România a încheiat anul trecut cu un deficit cash de 7,6%, sub ținta de 8,4% negociată cu Comisia Europeană.

Potrivit acestuia, rezultatul a fost posibil datorită sprijinului oferit de mediul de afaceri, de la marile companii până la IMM-uri, precum și de populație. Nazare a mulțumit public tuturor celor implicați pentru susținerea acordată în această perioadă.

„Aș vrea să mulțumesc companiilor, de la mari companii la IMM-uri, și românilor pentru susținerea din această perioadă de ajustare și consolidare fiscală. Pe sacrificiul și sprijinul acestora s-a bazat rezultatul pe care am reușit să îl obținem anul trecut, un deficit cash de 7,6%, sub ținta negociată cu Comisia Europeană, de 8,4%”, a declarat ministrul Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a explicat că planul de relansare are două direcții principale. Prima vizează componenta fiscală, iar cea de-a doua se referă la reașezarea mecanismelor de susținere pentru companii.

„Am făcut și vom face consultări cu mediul de afaceri, vom face modificări în planul de relansare pentru a cuprinde observațiile de la mediul de business și din zonele menționate în program”, a mai spus ministrul.

Accentul este mutat pe calitate și pe domenii strategice în care România are interese economice majore. În acest sens, Guvernul își propune să introducă noi concepte și noi moduri de finanțare, cu scopul de a atrage investiții și de a stimula dezvoltarea unor proiecte noi în economie.

Una dintre măsurile anunțate vizează schimbarea modului de funcționare al Băncii de Investiții și Dezvoltare. Instituția va prelua rolul de gestionare a schemelor de susținere pentru companii, inclusiv a ajutoarelor de stat.

Potrivit ministrului, banca va putea crea vehicule investiționale de tip private equity sau se va putea alătura unor structuri instituționale deja existente în piață, pentru a sprijini sectoare considerate importante pentru economia românească.

Alexandru Nazare a anunțat introducerea unui credit fiscal de 10% pentru activitățile de cercetare și dezvoltare, suplimentar deducerii existente de 50%. Acest credit fiscal reprezintă un nou instrument în zona de susținere a investițiilor și va fi extins și în cadrul altor scheme de sprijin.

În plus, Guvernul își propune să crească atractivitatea facilității privind profitul investit, prin posibilitatea utilizării amortizării accelerate. Pentru investițiile în echipamente realizate în 2026, va fi introdusă o amortizare superaccelerată de 65%, față de 50% în prezent, cu scopul de a stimula investițiile în producție.

Plafonul pentru mijloacele fixe va fi majorat de la 2.500 lei la 5.000 lei, nivel care nu a mai fost actualizat de mult timp. Totodată, vor fi introduse superdeduceri pentru cheltuielile realizate de companiile care intenționează să se listeze pe piața de capital.

Aceste deduceri vor putea fi aplicate atât în anul premergător listării, cât și în anul listării efective, ca măsură de stimulare a accesului companiilor la finanțare prin piața de capital.

Ministrul Finanțelor a anunțat că va fi permisă revenirea la regimul de microîntreprindere în anumite condiții. De asemenea, va fi rezolvată problema concediilor medicale, prin stabilirea unui plafon de 30 de zile anual, astfel încât firmele să nu mai piardă statutul de microîntreprindere din acest motiv.

Pentru companiile mici și mijlocii, plafonul pentru aplicarea sistemului TVA la încasare va fi majorat, măsură care vizează îmbunătățirea fluxului de numerar.

Alexandru Nazare a precizat că statul a reușit să plătească bonificații pentru peste 150.000 de companii și că această măsură va fi reluată în 2026. În plus, va fi introdusă o bonificație și pentru persoanele fizice care își achită obligațiile fiscale la timp.

Nu în ultimul rând, Guvernul va institui un program de susținere pentru proiectele realizate în parteneriat public-privat. Programul va include mecanisme clare prin care aceste proiecte să fie selectate și aprobate la nivel guvernamental.