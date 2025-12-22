Nicușor Dan descrie în interviul pentru POLITICO o schimbare clară a modului în care funcționează relațiile internaționale, susținând că valorile nu mai reprezintă principalul liant între state.

Potrivit analizei realizate de Alexandru Coita, această constatare este una corectă și formulată fără ambiguități, reflectând realitățile unui sistem global în care economia, forța și tranzacțiile politice au devenit centrale.

Analistul subliniază că revenirea lui Donald Trump în prim-planul politicii americane nu a generat această schimbare, ci a accelerat un proces deja existent. În lectura sa, Nicușor Dan recunoaște direct că moralismul nu mai structurează sistemul internațional, iar acest tip de onestitate este rar întâlnit în discursul oficial românesc.

Problema apare, însă, atunci când această realitate este tratată ca un fapt definitiv, nu ca o provocare strategică. Alexandru Coita arată că simpla constatare potrivit căreia „economia bate morala” nu este suficientă, deoarece economia prevalează doar acolo unde lipsește puterea politică, militară sau tehnologică.

Statele care dispun de astfel de instrumente își pot apăra inclusiv valorile, în timp ce celelalte sunt nevoite să accepte condițiile impuse.

„Lumea după moralitate. O lectură rece a interviului lui Nicușor Dan Interviul acordat de președintele Nicușor Dan pentru POLITICO este, fără îndoială, unul dintre cele mai coerente și mai oneste exerciții de politică externă prezidențială pe care România le-a produs în ultimii ani. Tocmai de aceea merită analizat nu în cheie admirativă, ci în sens critic. Interesul nu este acela de a-i diminua relevanța, ci de a înțelege exact unde ne aflăm acum, dar și unde riscăm să rămânem. Diagnosticul central al președintelui este corect: lumea s-a schimbat. Am trecut de la o ordine în care valorile erau invocate ca limbaj dominant la una în care interesele economice, raportul de forță și tranzacționalismul definesc relațiile internaționale. Revenirea lui Trump nu este cauza acestui proces, ci catalizatorul său brutal. Din acest punct de vedere, Nicușor Dan spune adevărul în mod surprinzător de direct: moralismul nu mai este forța organizatoare a sistemului internațional. Problema începe însă din clipa în care acest adevăr este tratat ca un fait accompli, nu ca o provocare strategică. A constata că „economia bate morala” este insuficient. Economia bate morala doar acolo unde puterea lipsește. Statele care au capacitate de coerciție economică, energetică, tehnologică sau militară își pot permite să își apere și valorile. Celelalte ajung să accepte termenii tranzacțiilor impuse de alții”, scrie analistul.

Un alt punct central al analizei vizează modul în care Nicușor Dan descrie poziția Europei în relația cu Statele Unite. Alexandru Coita observă că, în interviu, Europa este prezentată ca un actor care trebuie să își îmbunătățească dialogul cu Washingtonul, nu ca unul care urmărește să devină indispensabil pentru aliatul american.

Analistul consideră că această diferență de abordare este esențială într-o lume dominată de logica utilității strategice. În opinia sa, alianțele nu mai sunt consolidate prin empatie sau valori comune, ci prin capacitatea de a oferi beneficii concrete. În acest context, Coita arată că relația transatlantică nu se află doar într-o fază de tranziție, ci într-un proces de renegociere dură.

Intrarea într-o astfel de renegociere fără pârghii reale de influență riscă să slăbească poziția europeană, indiferent de bunele intenții exprimate. Din această perspectivă, analiza sugerează că discursul prezidențial rămâne mai degrabă defensiv și concentrat pe adaptare, nu pe construirea unei poziții de forță.

„Europa apare ca un actor care trebuie să se înțeleagă mai bine cu America, nu ca unul care trebuie să devină indispensabil pentru America. Diferența este esențială. În lumea lui Trump, nu empatia construiește alianțe, ci utilitatea strategică. Nicușor Dan vorbește despre alianța transatlantică ca despre o relație aflată în tranziție. În realitate, ea este în renegociere dură, iar cine intră în această negociere fără leverage va ieși slăbit, indiferent cât de bine intenționat este”, explică expertul în relații internaționale.

Alexandru Coita remarcă faptul că Nicușor Dan recunoaște, în mod parțial, slăbiciunile Uniunii Europene, în special dificultatea de a lua decizii rapide. Analistul susține însă că problema majoră nu ține de ritmul decizional, ci de impactul real al hotărârilor adoptate la nivel european.

În analiza sa, Coita arată că UE poate adopta decizii corecte sau chiar istorice, fără ca acestea să producă efecte semnificative asupra adversarilor. Într-un sistem internațional dur, o politică externă care nu generează consecințe concrete riscă să se transforme într-o formă de administrare tehnocratică, nu într-un instrument de influență.

Această observație este plasată în contextul mai larg al unei lumi în care puterea se măsoară prin capacitatea de a impune costuri, nu doar prin coerența discursului. Din acest punct de vedere, analiza sugerează că mesajul prezidențial evită formularea unei strategii clare de creștere a influenței.

„Recunoașterea parțială a slăbiciunii europene este un alt moment de onestitate. Da, Europa ia decizii greu. Dar problema nu este viteza procesului, ci impactul deciziei. UE poate lua hotărâri corecte, chiar istorice, și care totuși nu impresionează /intimidează pe nimeni. Politica externă care nu produce consecințe reale pentru adversari nu mai este politică, este management. Sau cel puțin așa stau lucrurile în noua lume care se conturează sub ochii noștri”, mmai spune Coita.

Poziția față de războiul din Ucraina este considerată de Alexandru Coita cea mai solidă parte a interviului acordat de Nicușor Dan. Analistul apreciază refuzul de a legitima o pace care ar recompensa agresorul și, totodată, refuzul de a impune Kievului condițiile unui compromis.

Cu toate acestea, Coita subliniază că și aici lipsește o viziune explicită de putere, întrucât pacea nu va fi decisă de justețea cauzei, ci de raportul de forțe de pe câmpul de luptă și din economie. Această perspectivă este descrisă ca un exercițiu de realism strategic, nu ca o formă de cinism.

În ceea ce privește interferențele externe, analistul atrage atenția asupra riscului de a trata similar influența politică americană și acțiunile subversive ale Rusiei. Potrivit lui Coita, Rusia acționează ca un adversar de securitate, în timp ce SUA rămân un aliat exigent și tranzacțional, iar confuzia dintre cele două registre slăbește claritatea mesajului public.

„Poziția față de Ucraina este, probabil, cea mai solidă parte a interviului. Refuzul de a legitima o pace care recompensează agresorul este corect. La fel de corect este și refuzul de a dicta Kievului termenii unui compromis. Dar aici se simte din nou lipsa unei viziuni de putere: pacea nu va fi decisă de justețea cauzei ucrainene, ci de raportul de forțe creat pe câmpul de luptă și în economie. A spune acest lucru nu înseamnă cinism, ci realism strategic. Delimitarea față de interferențele externe este necesară, dar riscant formulată. A pune pe același plan influența politică americană și subversiunea rusă este o confuzie de registru. Rusia acționează ca un adversar de securitate. SUA acționează ca un aliat dur, ideologic și tranzacțional. Nu sunt fenomene simetrice, iar tratarea lor ca atare slăbește claritatea mesajului”, spune analistul.

Alexandru Coita apreciază, în analiza sa, că interviul conturează imaginea unui Nicușor Dan lucid, moderat și credibil în plan extern, dar în același timp defensiv, într-o Românie prezentată mai degrabă ca un stat care se adaptează unei lumi dure decât ca unul care își construiește activ propria poziție strategică, președintele părând să își asume rolul de administrator al tranziției, nu pe cel de arhitect al unei repoziționări majore.