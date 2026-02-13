Retragerea cantității de pangasius congelat a fost dispusă în baza unei notificări oficiale, după ce inspectorii au identificat probleme legate de compoziția produsului. În total, 26 de kilograme de pește au fost scoase de la vânzare, măsura fiind aplicată pentru protejarea consumatorilor și respectarea standardelor de calitate impuse de legislația în vigoare.

Acțiunea a avut loc în cursul lunii ianuarie, când Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Buzău a desfășurat o amplă campanie de controale la nivelul județului. Inspectorii au verificat peste 240 de operatori economici din domeniul alimentar, de la unități de procesare și depozitare, până la spații de comercializare.

În cadrul verificărilor, au fost analizate condițiile generale de igienă, modul de respectare a cerințelor de trasabilitate și corectitudinea etichetării produselor alimentare. Accentul a fost pus pe respectarea normelor care garantează siguranța alimentară și pe identificarea eventualelor abateri care pot afecta sănătatea publică.

Pe lângă retragerea cantității de pangasius congelat, inspectorii au dispus și prelevarea de probe din diverse produse alimentare, pentru a verifica dacă acestea corespund prevederilor legale în vigoare.

Verificările efectuate în teren au scos la iveală mai multe deficiențe, unele dintre ele cu impact direct asupra siguranței alimentare. Reprezentanții instituției au detaliat neregulile identificate și sancțiunile aplicate în urma controalelor.

„În urma controalelor efectuate au fost constatate următoarele neconformități: deficiențe structurale, lipsa verificării stării de sănătate, lipsa monitorizării temperaturii din spațiile frigorifice, deficiențe de depozitare și manipulare a produselor alimentare. Urmare a acestor neconformități au fost aplicate 18 amenzi contravenționale în valoare totală de 92.000 de lei și 14 avertismente. A mai fost aplicată o ordonanță de suspendare a activității la un laborator de cofetărie/patiserie pentru neîntreținerea spațiilor de producție”, a transmis DSVSA Buzău.

În urma acestor constatări, inspectorii au dispus 18 amenzi contravenționale, valoarea totală a sancțiunilor ridicându-se la 92.000 de lei. De asemenea, au fost acordate 14 avertismente pentru abateri considerate mai puțin grave, dar care necesită remediere rapidă.

O măsură mai drastică a fost luată în cazul unui laborator de cofetărie și patiserie, unde activitatea a fost suspendată temporar din cauza neîntreținerii corespunzătoare a spațiilor de producție. Decizia a fost emisă prin ordonanță de suspendare, până la remedierea deficiențelor constatate.

În aceeași perioadă, instituția a intervenit și pentru gestionarea unor alerte alimentare transmise prin sistemele europene de notificare. Reprezentanții DSVSA Buzău au explicat contextul în care a fost retras pangasiusul congelat de pe piață.