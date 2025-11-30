SC Ocean Fish SRL a anunțat retragerea urgentă de pe piață a produsului „File somon marinat 100g”, după ce în lotul aflat la vânzare a fost identificată prezența bacteriei Listeria monocytogenes, se arată în informarea oficială transmisă către consumatori de către ANSVSA (Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor).

Potrivit companiei, măsura vizează lotul 17012026, cu DLC 17.01.2026, EAN 5941872102827, produs care a fost comercializat prin rețeaua de magazine SC Grand Food Distribution SRL (Good Market).

Consumatorilor care au achiziționat acest tip de somon li se recomandă să nu îl consume și să îl returneze în magazinele de unde l-au cumpărat.

Returnarea se va face fără a fi necesar bonul fiscal, iar contravaloarea produsului va fi restituită integral.

În atenționarea publicată pe site-ul ANSVSA se precizează că prezența bacteriei Listeria poate genera simptome similare gripei, precum febră, dureri musculare, greață, vărsături sau dureri gastrice.

Listerioza poate fi deosebit de periculoasă pentru femeile însărcinate ori pentru persoanele cu sistem imunitar slăbit, unde riscurile medicale asociate sunt semnificative.

Ocean Fish SRL pune la dispoziția clienților date de contact pentru orice întrebare suplimentară legată de rechemare:

Adresă: Afumați nr. 72, DN2

Email: office@oceanfish.ro

Telefon: 021 350 35 31.

Compania recomandă tuturor consumatorilor care au în frigider sau congelator acest produs, din lotul menționat, să îl returneze imediat și să verifice periodic anunțurile privind rechemările de produse alimentare, având în vedere riscurile asociate contaminărilor bacteriene.

Listerioza este o boală cauzată de bacteriile din genul Listeria, în special Listeria monocytogenes (un cocobacil Gram pozitiv). Această bacterie poate fi găsită în sol, apă, vegetale crude, carne, produse lactate nepasteurizate și alte alimente contaminate. Bacteria Listeria monocytogenes are o rezistenţă extrem de mare la condiții adverse, cum ar fi temperaturi scăzute, și poate supraviețui într-o gamă variată de medii, potrivit Medlife.

Infecția cu Listeria monocytogenes se poate produce, în principal, pe cale digestivă, prin consumul de alimente contaminate.

Persoanele cu un sistem imunitar slăbit, femeile însărcinate, nou-născuții și persoanele în vârstă sunt mai susceptibile la infecția cu Listeria și la dezvoltarea formelor severe de listerioză. Perioada de incubație a listeriozei poate varia dar, în general, este între 3 și 70 de zile.

Factorii de risc în cazul listeriozei includ:

sistem imunitar slăbit – persoanele cu un sistem imunitar slăbit, fie din cauza unei afecțiuni medicale preexistente, a tratamentelor imunosupresoare sau a altor factori, sunt mai susceptibile la infecții severe cu Listeria monocytogenes;

femeile însărcinate – sunt deosebit de vulnerabile la listerioză deoarece schimbările din sistemul imunitar în timpul sarcinii le pot face mai predispuse la infecții; listerioza în timpul sarcinii poate avea consecințe grave pentru făt, inclusiv avort spontan, naștere prematură sau infecții la nou-născut;

persoanele în vârstă – acestea au adesea un sistem imunitar mai slăbit, ceea ce le face mai vulnerabile la infecții severe;

nou-născuții – au un sistem imunitar în curs de dezvoltare și pot fi mai susceptibili la infecții severe; infecția cu Listeria la nou-născuți poate provoca complicații grave;

persoanele cu afecțiuni medicale cronice – persoanele cu boli cronice, cum ar fi diabetul sau boala renală cronică, pot avea un risc crescut de a dezvolta forme severe de listerioză.

Simptomele listeriozei pot varia în funcție de severitatea infecției și de persoana afectată. În multe cazuri, persoanele sănătoase pot fi purtătoare ale bacteriei Listeria monocytogenes fără a prezenta simptome evidente. În cazul în care apar simptome, acestea pot include:

febra – unul dintre simptomele comune ale listeriozei este febra, care poate fi moderată sau severă;

dureri musculare – persoanele infectate pot experimenta dureri musculare, care pot fi confundate cu simptomele unei alte infecții virale sau bacteriene;

dureri de cap – acestea pot apărea ca parte a simptomelor listeriozei și pot varia în intensitate;

greață și vărsături – unele persoane pot prezenta simptome gastrointestinale, cum ar fi greața și vărsăturile;

diaree – poate fi prezentă în cazul infecției cu Listeria.

Este important de remarcat că simptomele listeriozei pot apărea la câteva zile sau chiar săptămâni după expunerea la bacterie.

Listerioza poate duce la complicații severe, mai ales în cazurile în care infecția se răspândește în alte părți ale corpului sau afectează persoanele cu un risc crescut. Iată câteva dintre complicațiile posibile asociate cu listerioza:

meningita – Listeria monocytogenes are tendința de a afecta sistemul nervos central, ceea ce poate duce la meningită, o complicație gravă care necesită tratament medical de urgență;

septicemia – în cazuri severe, listerioza poate provoca septicemie, o infecție gravă a sângelui; această complicație poate duce la afectarea severă a organelor și poate fi amenințătoare pentru viață;

infecții la nou-născuți – femeile însărcinate infectate cu Listeria pot transmite bacteriile la făt, ceea ce poate duce la complicații grave la nou-născut, inclusiv infecții, pneumonie sau chiar deces;

complicații la persoanele cu sistem imunitar slăbit – persoanele cu un sistem imunitar slăbit sunt mai susceptibile la forme severe de listerioză și pot dezvolta complicații mai grave, cum ar fi infecții generalizate și afectarea organelor.

Complicațiile asociate cu listerioza pot varia în funcție de starea generală de sănătate a persoanei, momentul diagnosticării și inițierea tratamentului adecvat.