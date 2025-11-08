Începând cu 27 februarie 2026, fiecare mic fermier va putea beneficia de un sprijin financiar de 50.000 de euro, anunță MADR. Suma totală prevăzută pentru acest program se ridică la 108 milioane de euro.

Programul Dezvoltare Rurală (DR) 14 – Investiții în fermele de mici dimensiuni se adresează fermierilor care dețin unități agricole mici, a căror valoare a producției agricole standardizate se situează între 2.000 și 11.999 SO. Aceste ferme sunt considerate eligibile pentru finanțare în cadrul schemei.

Pot beneficia de acest program următoarele tipuri de organizații: PFA, II, IF, SRL, SA, precum și formele de asociere SNC, SCS și SCA.

Finanțarea poate ajunge până la 50.000 de euro, din care până la 85% reprezintă fonduri nerambursabile, restul de cel puțin 15% fiind acoperit din resurse proprii ale beneficiarului.

Programul DR 14 permite finanțarea mai multor tipuri de investiții menite să sprijine dezvoltarea fermelor mici, printre care:

construirea, modernizarea sau amenajarea clădirilor agricole și a celor necesare funcționării fermei;

crearea de facilități pentru gestionarea corectă a gunoiului de grajd;

investiții în unități de condiționare, depozitare sau procesare a produselor agricole;

achiziționarea de echipamente și mașini agricole noi, specializate;

asigurarea accesului la utilități în cadrul exploatației;

implementarea de soluții digitale pentru gestionarea resurselor, practici agricole eficiente și agricultură de precizie;

instalarea sau modernizarea sistemelor de irigații, inclusiv facilități de stocare a apei, ca parte secundară a proiectului;

echipamente pentru producerea energiei din surse regenerabile, destinate exclusiv consumului propriu;

producerea de fertilizanți organici din biomasa propriei ferme (resturi vegetale, deșeuri animale, subproduse), pentru uz intern;

înființarea, extinderea sau modernizarea unităților de condiționare, depozitare sau procesare la nivelul fermei.

Programul va finanța și investițiile necorporale, precum achiziționarea de tehnologii, know-how, brevete și licențe necesare pentru pregătirea și implementarea proiectului, precum și achiziția de software prevăzut în documentația tehnico-economică.

Pentru a fi eligibilă, investiția trebuie să fie realizată într-o fermă a cărei dimensiune economică se încadrează între 4.000 și 11.999 SO, sau între 2.000 și 11.999 SO în cazul fermelor zootehnice cu rase autohtone.

Solicitantul trebuie să depună un plan de afaceri care să detalieze starea actuală a fermei și să prezinte obiectivele vizate pentru următorii trei ani.

Înainte de a depune cererea de finanțare, solicitantul trebuie să fie înregistrat în sistemul APIA sau ANSVSA, după caz, corespunzător formei de desfășurare a activității economice pentru care solicită sprijinul.

Solicitantul este obligat să dovedească existența fondurilor proprii necesare pentru cofinanțarea investiției. În cazul proiectelor care includ activități de procesare la nivelul fermei, acestea, împreună cu echipamentele aferente, vor constitui doar o parte secundară a finanțării totale.

Investițiile în echipamente de irigații la nivelul fermei vor fi considerate eligibile numai dacă respectă criteriile prevăzute la articolul 74 din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021.