Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Europa FM, că actualul context este unul complicat pentru guvernare, în special după retragerea miniștrilor PSD din Executiv.

„Este un moment dificil din punctul de vedere al stabilității politice pentru că, în afara crizelor pe care le avem, deficitul, cheltuim mai mult decât ne putem permite, o anumită stagnare a economiei europene care inevitabil ne afecteaza și pe noi, războiul din Golf care a scumpit prețurile la carburanți, mai avem și această criză guvernamentală care afectează performanța Guvernului, predictibilitatea deciziilor care se vor lua și deci nu este o situație comodă, dar în calitate de premier trebuie să asigur funcționarea Guvernului și să fac ce ține de mine pentru a trece România prin aceasta situație”, a afirmat Bolojan.

Acesta a subliniat că instabilitatea politică afectează capacitatea Executivului de a lua decizii și de a menține predictibilitatea economică.

Șeful Guvernului a făcut referire și la destrămarea colaborării cu PSD, precizând că acordurile inițiale nu au fost respectate.

„Atunci când faci o înțelegere, un contract așa cum am făcut noi protocolul de coaliție, programul de guvernare, pe care le respecți, te aștepți ca și ceilalți să le respecte, nu s-a întâmplat asta. Dacă știi că nu există soluții care să onoreze așteptările, doar vei crea nemulțumire”, a spus premierul.

După retragerea miniștrilor social-democrați, Ilie Bolojan a anunțat că va trimite către Nicușor Dan noile propuneri pentru ocuparea portofoliilor vacante, în încercarea de a asigura continuitatea guvernării.

Premierul a respins criticile potrivit cărora Guvernul ar fi tăiat sprijinul pentru persoanele cu dizabilități, explicând că modificările au vizat, de fapt, extinderea bazei de contribuabili.

„Ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități nu au fost tăiate. Dar, atunci când am introdus și am extins plata CASS pentru cetățenii români, pentru că aveam 6,3 milioane de plătitori și 16,5 milioane de beneficiari și nu mai putea funcționa sistemul, persoanele cu dizabilități au rămas exceptate”.

În același timp, premierul a precizat că schimbările au vizat impozitul pe proprietate, unde au fost introduse contribuții reduse pentru anumite categorii.

„Erau scutite de impozitul pe proprietăți în totalitate și, într-adevăr, acum s-a introdus o plată a impozitului pe proprietate care are câteva reduceri. Cei cu handicap grav 50%, cei cu handicap accentuat 25%”.

El a explicat că aceste contribuții sunt gestionate la nivel local și sunt necesare pentru finanțarea serviciilor publice.

„Dar aceasta este o contribuție la bugetul local, pentru că fiecare casă din România are nevoie de apă, canalizare, asfalt”, a conchis Ilie Bolojan.

Premierul a menționat și existența unor nereguli în sistemul de acordare a certificatelor de handicap, sugerând că unele beneficii nu ar fi fost acordate corect.

Potrivit acestuia, în urma unor verificări au fost identificate cazuri în care persoane figurau ca beneficiari doar „în acte”, fără a avea nevoie reală de sprijin.

Bolojan a susținut că reformele ar trebui să permită redirecționarea resurselor către persoanele care au într-adevăr nevoie de ajutor, în condițiile în care presiunile bugetare sunt tot mai mari.

În intervenția sa, premierul a subliniat că una dintre problemele majore ale sistemului este dezechilibrul dintre numărul de contributori și cel al beneficiarilor.

El a arătat că statul trebuie să găsească un echilibru între resurse și cheltuieli, pentru a putea susține serviciile publice și programele sociale.