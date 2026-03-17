Comisiile reunite de buget-finanțe din Parlament au adoptat un amendament care introduce acordarea unui ajutor financiar în anul 2026 pentru pensionarii militari cu venituri lunare reduse.

Potrivit prevederilor, suma totală alocată este de 12.667.000 de lei, iar beneficiarii sunt pensionarii aflați în evidența Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, care au pensii de până la 3.000 de lei.

Amendamentul a fost inclus în bugetul MApN și a fost adoptat cu 26 de voturi pentru, 20 împotrivă și 3 abțineri.

Pentru a intra în vigoare, propunerea trebuie să fie aprobată și în plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților, urmând să fie inclusă în forma finală a bugetului de stat pe 2026.

Adoptarea amendamentului a generat dezbateri în cadrul comisiilor, unde au existat poziții diferite.

Reprezentanții PSD și USR au susținut acordarea acestor sume, arătând că ele ar reprezenta o formă de sprijin pentru pensionarii afectați de măsurile recente de austeritate.

Pe de altă parte, parlamentari din PNL și USR au criticat inițiativa, invocând caracterul temporar al ajutorului și considerând că astfel de măsuri nu rezolvă problemele de fond.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că nu a discutat în prealabil despre acest tip de ajutor și a precizat că, în opinia sa, pensionarii militari au nevoie de venituri stabile, nu de plăți ocazionale.

Acesta a explicat că ar susține mai degrabă o pensie raportată la cheltuielile zilnice, subliniind că militarii nu au nevoie de un sprijin acordat o singură dată, ci de venituri constante.

Totodată, el a menționat că ar fi fost necesară o discuție prealabilă pe acest subiect, care nu a avut loc.

„Eu aş susţine să nu fie one-off, pentru că militarii nu au nevoie de pensie doar o dată în plus. Au nevoie de pensie raportată la cheltuielile de zi cu zi. De văzut cum arată acest amendament. Ar trebui totuşi să îl văd şi, dacă se dorea a fi fost trecut, ar fi trebuit să existe totuşi o discuţie despre acest subiect, care nu a existat”, a spus Radu Miruţă.

În paralel, ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că există o propunere mai amplă care vizează sprijinirea pensionarilor cu venituri mici.

Potrivit acestuia, ajutoarele ar urma să fie acordate în două tranșe, înainte de Paște și înainte de Crăciun.

Schema propusă include trei categorii de beneficiari. Pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei ar urma să primească 1.000 de lei, cei cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei ar primi 800 de lei, iar cei cu pensii de până la 3.000 de lei ar urma să beneficieze de un sprijin de 600 de lei.