Ministerul Finanțelor din Bulgaria a transmis că nu a avut și nu va avea întâlniri pentru a prelungi perioada în care leva și euro pot fi folosite împreună. Instituția răspunde astfel la întrebările primite și susține că unii încearcă să folosească numele lor pentru a înșela oamenii, sugerând că termenul ar putea fi prelungit după sfârșitul lunii ianuarie.

Instituția amintește că o lună este deja cea mai lungă perioadă permisă pentru folosirea simultană a monedelor. Majoritatea țărilor care au adoptat recent euro au ales perioade mai scurte, de două săptămâni. Doar Malta și Cipru au folosit o lună.

Mai multe bănci mari din Bulgaria cer ilegal comisioane pentru a schimba leva în euro, dacă persoana nu este clientul lor. Unele bănci pun și o limită de 1.000 de leva pe schimb.

Legea spune că, în primele 6 luni de la introducerea euro, băncile trebuie să schimbe gratuit și fără limită leva în euro, la cursul oficial de 1,95583 leva = 1 euro.

Între 1 și 31 ianuarie, oamenii pot plăti atât în leva, cât și în euro. După 31 ianuarie, doar euro va fi acceptat. Banii din conturile bancare în leva se vor transforma automat în euro, fără pierderi. Leva în numerar se va mai putea schimba la bănci pentru o perioadă limitată, dar Banca Națională va continua să o schimbe oricând.

Economiștii au analizat riscurile și avantajele aderării la moneda euro pentru Bulgaria.

Valentin Tătaru, economistul-șef al ING, a spus că prima grijă ar putea fi o creștere rapidă a prețurilor în timpul schimbului de valută pentru că unele firme ar putea rotunji prețurile. Tătaru a menționat că leva are de mult un curs fix față de euro, așa că inflația pe termen scurt ar trebui să fie mică.

„Cea mai imediată preocupare este o creștere bruscă a prețurilor în timpul schimbării valutare, deoarece unele companii ar putea rotunji prețurile. Mulți bulgari se tem că apartenența la zona euro le-ar putea eroda puterea de cumpărare, în special în zonele rurale mai sărace”, a declarat Tătaru.

A doua problemă este ce va însemna renunțarea la leva pentru independența și suveranitatea Bulgariei pentru care moneda a devenit un simbol, a explicat Andrius Tursa, consilier pentru Europa Centrală și de Est la Teneo, pentru CNBC.

El a precizat că înlocuirea monedei cu euro ar putea fi văzută de o parte a populației ca o pierdere a controlului național. Există îngrijorări că Bulgaria va pierde controlul asupra politicii monetare pentru că țările din zona euro urmează deciziile BCE. Banca Națională a Bulgariei nu ar mai decide singură ratele dobânzilor, ci doar în funcție de economia țării în cadrul zonei euro.

„Înlocuirea acesteia cu euro ar putea fi percepută de o parte a populației ca o pierdere a controlului național”, a punctat Tursa.

Tursa a explicat că țările din zona euro au de obicei dobânzi mai mici pentru că BCE este credibilă și riscul valutar este redus. Dobânzile mai mici îi ajută pe cei care au împrumuturi sau credite ipotecare pentru că acestea devin mai accesibile.

Jasmin Groeschl, economist senior la Allianz, a precizat, la rândul său, că aderarea Bulgariei la zona euro și supravegherea BCE ar putea aduce mai multă stabilitate economică și ar putea crește perspectivele de dezvoltare. Groeschl a menționat că investițiile străine ar putea crește, iar produsul intern brut al țării ar putea fi stimulat.

Groeschl a mai spus că integrarea financiară mai profundă ar întări sistemul financiar al Bulgariei sub supravegherea BCE și ar spori stabilitatea monetară. Adoptarea euro ar întări legăturile Bulgariei cu UE și ar crește influența și credibilitatea țării. Domenii importante pentru economie, precum comerțul și turismul, ar avea de asemenea de câștigat.

Majoritatea exporturilor Bulgariei merg către țări din UE, iar principalele produse sunt utilaje, echipamente de transport, bunuri manufacturate și alimente. Turismul contribuie tot mai mult la economie, Bulgaria fiind o destinație populară atât vara, cât și iarna, cu peste 13 milioane de vizitatori străini în 2024.

Tursa a adăugat că aderarea la zona euro ar ușura comerțul și turismul cu alte țări din zona euro, eliminând costurile și complicațiile legate de conversia valutară. Acest lucru este important mai ales pentru că Bulgaria este bine integrată în lanțurile de aprovizionare ale UE.

Aderarea Bulgariei la zona euro ar putea avea efecte și asupra României. Potrivit Travel Planner, Bulgaria ar putea deveni mai competitivă economic și mai stabilă decât România, ceea ce ar putea atrage mai mulți investitori. Moneda unică ar aduce avantaje Bulgariei, cum ar fi comerț mai ușor între țări, economie mai stabilă și mai multe opțiuni pentru consumatori.

Pe de altă parte, românii care merg în vacanță în Bulgaria ar putea resimți efectele imediat pentru că prețurile ar putea crește cu 5%-10% în sezonul următor. Majorarea va fi cauzată de costurile mai mari ale hotelurilor și pensiunilor pentru aprovizionare, utilități și personal în 2026.