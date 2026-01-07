La cursul oficial de schimb stabilit pentru tranziție, de 1 euro = 1,95583 leva, suma schimbată într-o singură zi echivalează cu aproximativ 1,79 milioane de euro. Autoritățile consideră că volumul conversiilor reflectă încrederea populației în procesul de adoptare a monedei unice și în mecanismele de protecție instituite pentru consumatori.

În intervalul 1–5 ianuarie, instituțiile de control au efectuat peste 4.000 de inspecții, prin intermediul Agenția Națională de Venituri și al Comisia pentru Protecția Consumatorilor. Verificările au avut ca scop respectarea regulilor de afișare a prețurilor, conversia corectă a sumelor și prevenirea practicilor comerciale incorecte.

În urma controalelor, au fost aplicate 275 de sancțiuni administrative și emise 80 de ordine de penalizare.

Potrivit lui Vladimir Ivanov, care a susținut o conferință de presă în cadrul Centrului de Coordonare pentru Mecanismul Euro din subordinea Consiliul de Miniștri al Bulgariei, cele mai multe sancțiuni au vizat abateri minore, constatate pentru prima dată.

Autoritățile au anunțat că inspecțiile vor continua într-un ritm de peste 300 pe zi până pe 9 ianuarie, fiind vizate în special:

-magazinele alimentare de mici dimensiuni,

-saloanele de coafură și centrele de înfrumusețare,

-sălile de fitness,

-parcările cu plată,

-școlile de limbi străine.

Începând cu 8 ianuarie, controalele se extind și în stațiunile de iarnă, unde activitatea comercială este intensificată în sezonul turistic.

Datele furnizate de Banca Națională a Bulgariei arată că 36,3% din moneda leva aflată în circulație a fost deja retrasă. Autoritățile estimează că cea mai mare parte a numerarului va fi convertită până la sfârșitul lunii martie, în linie cu calendarul oficial al tranziției.

Autoritățile bulgare le reamintesc cetățenilor că schimbarea bancnotelor și monedelor trebuie realizată exclusiv prin bănci comerciale și prin Poșta Bulgară, pentru a evita riscurile de fraudă sau comisioanele nejustificate.

Bancnotele și monedele euro sunt disponibile în întreaga rețea bancară, iar operațiunile de conversie sunt monitorizate atent de autorități.

Vladimir Ivanov a subliniat că procesul de introducere a monedei euro decurge fără dificultăți semnificative, contrar temerilor exprimate înainte de 31 decembrie 2025. El a anunțat că rapoartele săptămânale ale Centrului de Coordonare vor continua să ofere informații detaliate despre ritmul conversiilor, disponibilitatea numerarului și rezultatele controalelor.