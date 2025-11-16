Guvernul de la Bruxelles a inițiat o campanie de informare destinată tinerilor care urmează să împlinească 18 ani, trimițând aproximativ 149.000 de scrisori prin care îi informează despre un posibil serviciu militar.

Ministrul Apărării, Theo Francken, a explicat că această campanie face parte dintr-un proces mai amplu de recrutare. Potrivit acestuia, armata belgiană intenționează să integreze echipamente noi și să își extindă personalul, urmărind recrutarea a aproximativ 500 de tineri pentru un program de pregătire care va începe în septembrie anul viitor, în diverse locații din întreaga țară.

Din totalul scrisorilor trimise, 90.800 au fost redactate în limba neerlandeză, 56.900 în limba franceză și 925 în limba germană.

Documentele au stârnit neliniște și indignare în rândul comunității de români din Belgia, iar inițiativa a fost criticată pe rețelele sociale. Reacțiile românilor din Belgia au fost în mare parte negative. Mulți părinți și-au exprimat teama că programul, deși prezentat ca voluntar, s-ar putea transforma într-unul obligatoriu.

Pe pagina publică de Facebook „Informații Utile – Belgia”, o persoană a scris că, deși inițial se face apel la voluntariat, există riscul ca recrutarea să devină forțată, precizând că nu intenționează să participe nici voluntar, nici prin alte mijloace. Alt utilizator a avertizat părinții să nu permită copiilor să participe la conflicte militare pentru interesele politicienilor.

În schimb, alți internauți au subliniat potențialele avantaje ale inițiativei, considerând-o o oportunitate pentru tinerii care doresc să câștige bani și să își dezvolte abilități. Unul dintre comentatori a menționat că, în cazul unui eventual conflict, oricum tinerii ar fi căutați, iar altul a precizat că programul are atât avantaje, cât și dezavantaje, inclusiv riscul de a fi expus la situații de război, adăugând că fiica sa în vârstă de 17 ani a primit plicul, dar familia refuză ideea de a participa.

„Prima dată se face apel la voluntariat, după te cheamă și în ultimă instanță vin cu arcanu! Eu nu merg nici voluntar, dar nici cu arcanu! Totuși, de ținut minte, ca notă informativă.” „Nu-i lăsați pe fiii voștri să meargă la război ca să termine ce au început politicienii.” „Eu aș spune o bună oportunitate, oricum în cazul unui eventual așa-zis război vom fi căutați cu toții, nu vă faceți filme că fugiți în ultimele momente prin Africa, Brazilia sau ce știu eu unde.” „Ar trebui să cunoașteți că are avantaje și dezavantaje. Poți câștiga bani frumoși, ca peste tot ai posibilitate să crești. Însă când războiul bate la ușă nu cred că vrei să fii în linia întâi. A primit si fiica mea în vârstă de 17 ani acest plic. Însă refuzăm vehement ideea lor”, au scris românii stabiliți în Belgia.

În scrisoare se precizează că tinerii ar lucra cu normă întreagă timp de 12 luni, că ar urma o instruire militară și că ar putea să-și dezvolte competențele participând la exerciții și operațiuni militare. Scrisorile menționează că participanții ar lucra într-o unitate militară și ar primi un salariu atractiv pe întreaga perioadă a programului.

Candidații selectați ar urma să înceapă programul în luna septembrie și să primească un salariu net lunar de aproximativ 2.000 de euro.