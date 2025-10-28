Cristian Preda a spus că retorica lui Călin Georgescu urmează același model ideologic folosit de grupările naționaliste din Rusia. Politologul a explicat că aceste curente folosesc teme istorice și mitologice pentru a crea o identitate falsă, bazată pe ideea superiorității originilor.

El a comparat teoriile fostului candidat la prezidențiale cu cele vehiculate de grupările radicale din Rusia, arătând că în loc să se spună că dacii au inventat limba latină sau creștinismul, acolo se afirmă că slavii i-au învățat pe egipteni să construiască piramidele și pe greci să facă filosofie.

„Sunt aceleași tipare. Avem în Rusia partide politice și grupuri, inclusiv la mișcarea skinheads, exact acest tipar pe care îl găsim și la Georgescu. Numai că acolo nu se spune că dacii au inventat limba latină, creștinismul”, a punctat Preda. „Se spune că slavii, strămoșii ruși, i-au învățat pe egipteni să facă piramide, pe greci să facă filosofie și așa mai departe. Adică un soi de primordialism de felul acesta”, a adăugat acesta.

Întrebat dacă gândirea lui Călin Georgescu poate fi considerată coerentă, Preda a răspuns că există într-adevăr o formă de coerență, dar una bazată pe mituri, nu pe idei. El a spus că asemenea teorii sunt lipsite de fundament științific și istoric, dar sunt propagate cu convingere pentru a obține influență politică.

Preda a menționat că aceleași tipare se regăsesc la alți promotori ai naționalismului pseudoistoric, precum Gheorghe Funar, care susțin teorii nefondate despre originea alfabetului sau presupuse conspirații legate de daci și Vatican.

„Sigur că dacă citești pe cineva care e în același capitol cu Georgescu, Gheorghe Funar, descoperi că îți spune lucruri care nu sunt atestate de surse istorice. Și anume că alfabetul a fost inventat de geto-daci, că există cifre dacice și că toate lucrurile despre daci sunt ascunse de Vatican. Sigur că, dacă ești ceva mai citit decât un preșcolar, îți dai seama de impostură. Adică există un soi de coerență mitologică, și nu ideatică, în care sunt vehiculate lucruri care n-au niciun fel de corespondent în istorie”, a mai spus Preda.

Profesorul a povestit că în perioada în care lucra alături de fostul președinte Traian Băsescu, a apărut numele lui Călin Georgescu atunci când se vehicula o schimbare de guvern. Preda a spus că, într-o discuție avută cu Băsescu între 2007 și 2009, fostul șef al statului l-a caracterizat pe Georgescu drept „un biet mason”.

Politologul a adăugat că Georgescu încerca în acea perioadă să se facă remarcat și să intre în prim-planul politic, o strategie pe care, potrivit lui, a continuat-o și mai târziu, culminând cu candidatura sa la președinție.