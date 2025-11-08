O mărturie din interior a provocat cutremur în sectorul carburanților din Spania. Într-un interviu acordat cotidianului El Pais, inițiatorul uneia dintre cele mai extinse rețele de benzinării low-cost a admis direct că ideea de „benzină cu aditivi speciali” este doar o strategie de marketing.

José Rodríguez de Arellano, cel care a pus bazele rețelei de benzinării low-cost Plenergy (cunoscută anterior ca Plenoil), a provocat valuri de controverse în Spania după ce a afirmat că aditivii din carburanți nu aduc niciun beneficiu real, fiind incluși doar pentru că „așa vrea piața”.

„Aditivul nu valorează nimic, nici nu folosește la nimic. Îl punem pentru că oamenii cred că aditivul e bun”, a spus Arellano.

El a subliniat că, indiferent de marcă, toți combustibilii provin din aceleași depozite de stocare.

„Cumpărăm combustibil de la marii furnizori. Toți încarcă din aceleași 17 puncte de distribuție Exolum. Produsul de bază este exact același”, a declarat el.

Când a fost întrebat dacă scumpirea benzinei de marcă se datorează aditivilor de calitate superioară, Arellano a răspuns fără echivoc:

„Asta e marea minciună. Niciun organism independent nu a demonstrat vreodată că un aditiv este mai bun decât altul. Dacă ar fi așa, ar exista studii independente care să arate că motorul merge mai mult sau mai bine. Dar nu există. Este doar o iluzie de marketing”.

Arellano susține că, de fapt, nu există dovezi științifice care să arate că vreun aditiv ar spori efectiv performanța motorului.

„Dacă ar fi fost așa, ar fi existat deja un studiu independent care să arate clar asta. Dar nu există”.

La 65 de ani, José Rodríguez de Arellano are un traseu de viață surprinzător. La 17 ani, și-a început munca ca recoltator de sparanghel și piersici. După ce a terminat Facultatea de Economie la Universitatea Complutense din Madrid și a efectuat serviciul militar, a lucrat în domeniul financiar pentru primul supermarket Alcampo din Vigo, reputat la acea vreme drept cel mai accesibil din Spania.

La 32 de ani, a ales să pornească pe cont propriu și a investit într-o bijuterie, dar afacerea i-a dat faliment.

„M-am înșelat în privința asociaților. Era o perioadă grea, cu probleme în familie. Am rămas fără nimic. Dar asta e viața”, spune el.

După mai multe tentative nereușite în domeniul distribuției și al imobiliarelor, Arellano a descoperit rețeta succesului: comercializarea de combustibil la prețuri mici, susținută de o structură eficientă și cheltuieli reduse.