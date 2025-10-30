România se află în pragul încheierii unui parteneriat major cu Statele Unite, care ar urma să valoreze 30 de miliarde de dolari.

Planul se concentrează pe finanțarea proiectelor din sectorul energetic – nuclear, hidro și pe gaze naturale – precum și pe dezvoltarea tehnologiilor ce utilizează inteligența artificială.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că discuțiile se apropie de etapa finală, confirmând astfel apropierea semnării acordului.

El a subliniat că, prin modernizarea reactoarelor de la Cernavodă și implementarea noilor unități modulare (SMR), România își va întări poziția de actor principal în sectorul energetic regional.

„Cu partenerii noștri din Statele Unite m-am întâlnit în persoană cu omologul meu Chris Wright. Am început o analiză aplicată și suntem în fază finală pentru un acord de 30 de miliarde în privința investițiilor în România în energie nucleară, energie hidro, energie bazată pe gaze naturale și AI Factory și AI Gigafactory”, a declarat Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan a subliniat că principalele obiective ale României includ modernizarea reactoarelor 1 și 2, construirea unităților 3 și 4 de la Cernavodă cu tehnologie furnizată de SUA și implementarea reactoarelor modulare de mici dimensiuni (SMR).

Bogdan Ivan a precizat că aceste reactoare modulare de mici dimensiuni (SMR) reprezintă o prioritate majoră, având în vedere că vor furniza energie pentru următorii 30 de ani.

„Aceste SMR-uri sunt o prioritate extrem de importantă în contextul în care vor asigura energie pe următorii 30 de ani”, a spus Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a evidențiat că România se bucură de statutul de lider în regiune în sectorul energetic.

El a spus că, recent, a reunit la București 16 miniștri ai Energiei din întreaga regiune, care au recunoscut rolul României ca organizator și ca voce comună în negocierile cu Statele Unite și cu Comisia Europeană pentru investiții regionale.

„Acum trei zile am adus în București 16 miniștri ai Energiei din toată regiunea care au validat rolul nostru ca și organizator, ca și voce comună, atât în raport cu Statele Unite, cât și în raport cu cei din Comisia Europeană, pentru investiții în această regiune”, a spus el.

El a mai menționat că, în urma renegocierilor cu Uniunea Europeană, România a reușit să atragă fonduri de cinci ori mai mari.

Bogdan Ivan a explicat că România a reușit să crească fondurile pentru investiții în rețele de la 6 miliarde la 30 de miliarde, adică de cinci ori mai mult decât inițial.