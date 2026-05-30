Acești români riscă să piardă banii de la stat. Primăriile refuză să elibereze adeverințele necesare APIA

Fermierii care depun cereri pentru subvențiile APIA reclamă că, înainte de termenul-limită din 5 iunie, încă se confruntă cu refuzuri din partea unor primării. Problema vizează adeverința necesară pentru dovedirea utilizării terenurilor agricole. Potrivit șefului APIA, Adrian Pintea, documentul este obligatoriu pentru eligibilitatea dosarelor depuse în Campania 2026. În lipsa adeverinței, cererile de plată nu pot fi aprobate.

Fermierii care nu reușesc să obțină adeverința emisă de primării avertizează că riscă să piardă integral subvențiile aferente Campaniei 2026, în condițiile în care documentul este obligatoriu pentru depunerea cererilor de plată la APIA.

Pe măsură ce termenul-limită de 5 iunie se apropie, tot mai mulți agricultori susțin că întâmpină dificultăți în obținerea adeverinței care confirmă că terenurile declarate pentru subvenții se află la dispoziția lor. Potrivit acestora, unele administrații locale condiționează eliberarea documentului de plata impozitelor și taxelor locale.

Mai multe sesizări au fost publicate pe grupul de Facebook „SUBVENȚII APIA”, unde agricultorii au relatat situații în care funcționarii primăriilor au refuzat emiterea adeverinței din cauza unor datorii fiscale. Un fermier care exploatează aproximativ 150 de hectare de teren agricol a susținut că primăria din localitatea sa nu i-a eliberat documentul necesar pentru depunerea cererii la APIA.

„Am mers la primărie pentru adeverința APIA, dar mi s-a spus că nu o primesc până nu achit impozitele. Din ce știu eu, legea nu condiționează acest document de plata datoriilor fiscale”, a sesizat fermierul.

Potrivit opiniilor exprimate de alți agricultori, adeverința este emisă în baza informațiilor existente în registrul agricol și are rolul de a certifica exploatarea terenului, fără a avea legătură directă cu situația fiscală a solicitantului.

În discuțiile purtate pe platformele online dedicate agriculturii, mai mulți fermieri au explicat că documentul solicitat de APIA are caracter administrativ și este destinat confirmării datelor înscrise în registrul agricol.

Aceștia îi sfătuiesc pe agricultorii aflați în astfel de situații să depună cereri scrise pentru eliberarea adeverinței și să solicite un răspuns oficial în cazul unui refuz. Totodată, fermierii consideră că eventualele refuzuri pot fi contestate pe cale administrativă sau în instanță.

„Impozitele se plătesc până la sfârșitul anului nu se poate condiționa acest document pentru neplata impozitelor. Trebuie să depuneți în scris și să cereți motivul refuzului după care sesizați mai departe chiar Prefecturii sau în Instanță, vorbiți cu un avocat. Adeverința confirmă datele din Registrul Agricol, deci nu ar fi niciun motiv de refuz”, a răspuns un fermier.

O altă reacție publicată în cadrul aceleiași dezbateri indică faptul că emiterea documentului nu ar trebui să fie influențată de existența unor obligații fiscale restante.

„Nu are nici o treabă adeverință cu impozitul, eu am primit fără nicio problemă. Deci mai ține și de ”bunăvoința” primarului pentru că acolo unde sunt conflicte se mai fac abuzuri și se caută diverse motive ca să nu fie eliberată”, a mai arătat un alt agricultor.

În lipsa documentului, agricultorii spun că riscă să piardă accesul la schemele de sprijin pentru anul în curs.

„Cert este că noi rămânem fără subvenții în lipsa acestui document iar dacă nu se eliberează până la 5 iunie atunci nu mai avem ce să facem, din cauza primăriilor pierdem banii”, a sesizat un alt fermier.

Problema a fost semnalată și direct conducerii APIA, prin intermediul mesajelor transmise pe pagina de socializare a directorului general al instituției, Adrian Pintea.

Mai mulți agricultori i-au solicitat sprijinul, susținând că depunerea cererilor de plată este blocată de lipsa adeverințelor eliberate de administrațiile locale. Aceștia au arătat că, fără documentul emis de primărie, nu își pot completa dosarele pentru Campania 2026, spun cei de la agrointel.ro.

„Noi vă mulțumim pentru implicare domnule director dar cu ce să ne prezentăm pentru solicitatrea subvențiilor că primăria nu ne eliberează adeverința pentru terenuri. Facem apel către dumnevoastră să nu ne mai încurce și să ne dea documentele pentru APIA iar dumneavoastră așa cum vă implicați pentru noi întotdeauna ar fi bine să evităm trecerea prin primărie. Dacă nu primim documentul atunci pierdem banii”, a fost mesajul fermierului.

În răspunsul transmis, directorul general al APIA a reiterat că adeverința emisă de primării reprezintă un document esențial în procesul de depunere a cererilor și a precizat că instituția pe care o conduce nu poate interveni în procedura de emitere a acestuia de către autoritățile locale.