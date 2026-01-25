Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că intenționează să grăbească adoptarea unei legi care să limiteze accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Șeful statului francez susține că proiectul trebuie analizat printr-o procedură legislativă accelerată, astfel încât măsura să poată fi aplicată cât mai rapid.

Obiectivul autorităților de la Paris este ca legea să intre în vigoare chiar de la începutul următorului an școlar, în luna septembrie. Guvernul a declanșat deja procedura, iar proiectul urmează să fie dezbătut în Adunarea Națională la începutul săptămânii viitoare.

Emmanuel Macron a explicat că demersul are la bază protejarea copiilor și adolescenților de influența excesivă a platformelor online. Potrivit acestuia, dezvoltarea emoțională și mentală a tinerilor nu ar trebui să fie supusă intereselor comerciale sau manipulării algoritmice. Mesajul transmis de președintele francez este unul ferm: statul trebuie să intervină acolo unde familia și școala nu mai pot face față singure presiunii mediului digital.

„Am cerut guvernului să lanseze procedura accelerată, astfel încât procesul să se desfășoare cât mai repede posibil. Este un mesaj foarte clar: creierele copiilor și adolescenților noștri nu sunt de vânzare. Emoțiile lor nu sunt de vânzare și nu trebuie manipulate, fie de platformele americane, fie de algoritmii chinezi” a declarat Macron într-un videoclip publicat de BFMTV.

Inițiativa Franței se înscrie într-o tendință mai largă la nivel internațional, prin care tot mai multe state încearcă să limiteze expunerea copiilor la rețelele sociale.

Un exemplu este Australia, care a devenit recent prima țară din lume ce a interzis accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. La doar o lună de la aplicarea noii reguli, autoritățile australiene au raportat dezactivarea a aproximativ 4,7 milioane de conturi aparținând minorilor.

Prin această măsură, Franța ar putea deveni una dintre primele mari țări europene care adoptă o legislație strictă în domeniu, mizând pe protejarea copiilor și pe revenirea la un control mai riguros al educației și al influențelor exercitate asupra celor tineri.