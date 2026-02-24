Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, a reaprins dezbaterea privind Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) după declarațiile lui Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene.

Câciu avertizează că absorbția fondurilor europene rămâne lentă și că guvernul trebuie să accelereze implementarea proiectelor pentru a evita pierderea banilor alocați României.

Conform lui Adrian Câciu, până în iunie 2025, România consumase aproximativ 7 miliarde euro din totalul de 10,4 miliarde euro încasate din PNRR, ceea ce reprezenta 65,5% din fondurile disponibile.

Până în octombrie 2025, după rectificările bugetare și blocarea temporară a majorității plăților pentru investiții, s-au cheltuit încă 1,8 miliarde euro. În prezent, aproape toate fondurile au fost utilizate, astfel:

Guvernul Bolojan: 3,4 miliarde euro

Guvernele Ciolacu I și II: 7 miliarde euro

„Este foarte bine că guvernul dă semne că înțelege cât de gravă este situația din PNRR. Este foarte bine că acel Pîslaru a recunoscut ceea ce am spus, dar, orgolios, ca orice om limitat, a dorit să fie „adevărul” spus de el, nu cel asupra căruia atrag atenția alții. Este foarte rău că încă se minte, în timp ce se aruncă cu noroi. Pentru conformitate, la iunie 2025, când s-a instalat guvernul Bolojan, erau consumate 7 miliarde din cele 10,4 mld încasate de România din PNRR. 65,5% din suma. La octombrie 2025, cu greu, dupa rectificare (doar cine nu a trait în România a uitat că au fost înghețate mai toate plațile pe investiții până la rectificare), se consumaseră 8,8 mld euro. Adică încă 1,8 mld euro în 4 luni. Iar în prezent, s-au consumat cam toți. Adică încă 1,6 mld euro. În total, guvernul Bolojan a consumat 3,4 mld eur din PNRR iar guvernele Ciolacu I si II, 7 mld eur”, a spus Adrian Câciu.

Fostul ministru a detaliat că perioada 2022–2023 a fost dedicată contractării proiectelor, deoarece guvernele anterioare nu lăsaseră niciun apel deschis sau contract semnat. Astfel, anii de plată efectivă au fost abia 2024 și 2025, când s-au început decontările reale.

Câciu atrage atenția că fondurile europene nu pot fi decontate după cheltuirea banilor, ci doar după îndeplinirea jaloanelor și țintelor asumate în cererile de plată. Aceasta înseamnă că majoritatea granturilor vin pentru reforme, nu pentru investiții.

Fostul ministru a subliniat că nu există „salvatori” sau competiție între guverne. Obiectivul principal trebuie să fie maximizarea fondurilor atrase din PNRR, altfel plățile rămân pe bugetul de stat.