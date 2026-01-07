Locuitorii din Corbeanca, județul Ilfov, vor plăti de anul acesta o taxă pentru câinii fără stăpân. Aceasta a fost decisă de Consiliul Local la sfârșitul anului trecut. Autoritățile spun că banii vor fi folosiți doar pentru a rezolva problema câinilor maidanezi de pe străzi și terenuri libere din comună.

Inițial, taxa era de 50 de lei pe persoană, dar primarul a spus la Digi24 că, de fapt, fiecare gospodărie va plăti 25 de lei pe an.

Primarul comunei Corbeanca a spus că taxa este necesară pentru a acoperi costurile mari ale capturării și îngrijirii câinilor fără stăpân deoarece localitatea are multe spații deschise și animalele se deplasează rapid. El a explicat că nu se poate face capturarea cu o singură persoană sau cu un laț, ci sunt necesare tranchilizante, ceea ce crește costurile.

Edilul a precizat că taxa este de 25 de lei pe an pentru fiecare gospodărie, adică mai puțin de 2 lei pe lună, iar pentru cele aproximativ 6.000 de gospodării, înseamnă 150.000 de lei pe an.

„Oamenii ăștia pe care trebuie să-i angajăm să facă capturare, că aici e problema: fiind spații deschise, ei aleargă. Nu poți să faci capturare cu un singur om. Și nu poți să o faci cu laț. Trebuie tranchilizante. Iar aici intrăm pe un alt segment de costuri. Și asta înseamnă bani. (…) Taxa asta e de 25 de lei pe an, pe gospodărie. Undeva sub 2 lei pe lună, ca să zic așa. (…) Sunt vreo 6.000 de gospodării, înseamnă 150.000 de lei pe an”, a explicat edilul.

Anul trecut, aproape 70% dintre locuitori și-au plătit impozitele locale, iar dacă acest procent se va menține în 2026, primăria estimează că va strânge în jur de 100.000 de lei din taxa pentru câinii fără stăpân. Banii vor fi folosiți doar pentru animalele fără stăpân din comună.

Măsura a creat confuzie și nemulțumiri după ce s-a aflat cât trebuie să plătească. Mulți locuitori din Corbeanca consideră că taxa nu este corectă, mai ales cei care au deja câini îngrijiți și ținuți în curte.

Un localnic a spus că nu e normal să plătească pentru câinii de pe stradă.

Un alt locuitor a explicat că situația e și mai dificilă pentru familiile cu venituri mici. El a spus că are doi câini acasă, care stau în curte și nu ies pe stradă, și că nu e corect să plătească pentru câinii altora. Familia lui are patru copii și salariul minim pe economie, așa că se întreabă cum ar putea să facă față unei taxe suplimentare.

„Nu mi se pare ceva corect! Că am câinele meu, e câinele meu. Ce treabă am eu cu câinii de pe stradă? Că îi ia, îi crotaliază și le dă noaptea drumul pe stradă. De ce să plătesc eu pentru câinele ăla? Păi nu-i normal. Că eu am doi pechinezi în curte. Am boxe pentru ei, nu ies pe stradă, e curtea închisă. Nu-i normal. – Practic, plătiți pentru câinii de pe stradă. – Exact. – Nu plătesc! – Păi dacă e taxă impusă… – Poate să fie. Dar de ce să plătesc? Plătesc pentru altul? Păi eu am patru copii. Am salariul minim pe economie. Cum să plătesc? Știe cineva cum supraviețuim?”, a declarat un localnic, potrivit sursei citate anterior.