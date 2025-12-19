Solicitanții își vor putea ridica banii de la casieria Direcției de Asistență Socială Oradea (DASO) situată pe strada Primăriei nr. 42, în intervalele orare 08:00-10:30 și 12:00-15:30, în cele trei zile lucrătoare stabilite.

Ajutorul financiar este destinat persoanelor cu venituri lunare de până la 1.386 lei pe membru de familie sau de până la 2.053 lei pentru o persoană singură.

Valoarea sprijinului se calculează în funcție de venit și se acordă o singură dată pentru întreg sezonul rece, acoperind perioada noiembrie 2025-martie 2026.

Direcția de Asistență Socială Oradea (DASO) a oferit mai multe informații într-un comunicat de presă.

„Titularii sunt rugați să se prezinte personal, având asupra lor actul de identitate, în zilele de joi, vineri și luni, în intervalele orare: 08:00 – 10:30 și 12:00 – 15:30”, a transmis Direcția de Asistență Socială Oradea (DASO) într-un comunicat de presă.

Pentru un solicitant cu venituri lunare foarte mici, până la 200 lei, valoarea maximă a ajutorului este de 320 lei pe lună, ceea ce înseamnă 1.600 lei pentru întreaga iarnă.

Pe măsură ce veniturile cresc, valoarea sprijinului scade proporțional, ajungând la 32 lei lunar pentru o persoană singură cu venituri de până la 2.053 lei sau pentru o familie cu venituri pe membru de până la 1.386 lei.

„Valoarea ajutorului se calculează prin însumarea valorii lunare stabilite în funcție de venit, pentru toate cele cinci luni ale sezonului rece, începând din noiembrie 2025 până în martie 2026”, a declarat șefa DASO, Anca Grama, pentru Bihoreanul.

Până în prezent, 241 de orădeni și-au depus documentele pentru obținerea acestui ajutor, în scădere față de sezonul precedent, când 301 persoane au beneficiat de sprijin.

Bugetul alocat de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor pentru acest program este de 261.300 lei, echivalentul a 51.300 euro.