Un sondaj realizat de INSCOP Research la începutul lunii aprilie scoate la iveală o schimbare interesantă de mentalitate în rândul societății românești.

În ciuda percepției generalizate despre corupție sau nepotism, marea majoritate a cetățenilor consideră că succesul în viață poate fi obținut în mod onest.

Potrivit datelor Barometrului, 80,7% dintre români s-au declarat total sau oarecum de acord cu afirmația că se poate reuși în viață prin muncă, fără a apela la „pile” și relații. Doar 18,2% dintre cei chestionați mai cred că succesul este condiționat de conexiuni obscure.

Remus Ștefureac, directorul general al INSCOP, a subliniat că, deși munca rămâne fundamentul succesului, este esențial să redefinim conceptul de „relații”.

Acesta punctează că, în democrațiile dezvoltate, capacitatea de a construi rețele sănătoase de contacte este încurajată ca o competență antreprenorială vitală, nu ca o scurtătură imorală.

„De ziua muncii: totuși poți reuși în viață prin muncă cinstită. Și tot de ziua muncii: nu e niciun păcat să îți faci relații; dimpotrivă; poate învățăm să le scoatem din cap asta copiilor noștri; în țările dezvoltate, democratice, capacitatea de a-ți face relații sănătoase și a le crește este încurajată, fiind esențială pentru spiritul antreprenorial”, scrie acesta pe Facebook.

Când vine vorba de valorile etice aplicate zi de zi, societatea românească este însă profund divizată.

La întrebarea „Este mai important să fii descurcăreț decât corect?”, răspunsurile sunt aproape la egalitate: 48,2% dintre respondenți sunt de acord cu primatul spiritului descurcăreț, în timp ce 49,5% prioritizează corectitudinea.

Sondajul a fost realizat în perioada 1-7 aprilie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane, fiind reprezentativ pentru populația adultă a României.

Metoda utilizată a fost cea a interviurilor telefonice (CATI), eroarea maximă admisă fiind de ±3%.

Datele indică un popor care încă prețuiește valoarea muncii, dar care rămâne blocat într-o dilemă morală între respectarea regulilor și instinctul de supraviețuire prin „descurcăreală”.

Iată în continuare mai multe date din Barometrul Informat.ro – INSCOP Research Ediția a IX-a – Capitolul 5: Valori umane în societatea românească.

Credința este importantă pentru a avea o viață morală – 89.4% Prefer un trai modest, dar stabil, decât un trai prosper, dar incert – 88.6% Oamenii ar trebui să se descurce pe cont propriu, fără să depindă de alții – 84.0% Poți reuși în viață prin muncă, fără pile și relații – 80.7% Prea multă libertate duce la haos în societate – 76.9% Merită să îți asumi riscuri pentru a avea succes – 75.3% Majoritatea oamenilor încearcă să profite de ceilalți – 74.9% Binele societății este mai important decât succesul individual – 73.3% Libertatea individuală este mai importantă decât regulile stabilite de stat – 69.7% Poți fi o persoană bună și fără religie – 68.4% Societatea trebuie să se adapteze la vremuri noi, chiar dacă pierde tradiții – 59.1% Este mai important să fii descurcăreț decât corect – 48.2%