În România, legea muncii dă anumite drepturi în plus unor angajați, pe lângă concediul normal anual. Scopul este să protejeze oamenii care lucrează în condiții speciale, să păstreze echilibrul între muncă și sănătate și să respecte drepturile angajaților.

Legea spune clar cine are dreptul la zile în plus de concediu și ce responsabilități au angajatorii. De exemplu, anumite categorii de angajați primesc cel puțin 3 zile lucrătoare în plus:

cei care muncesc în condiții grele, periculoase sau dăunătoare;

persoanele nevăzătoare;

persoanele cu alte dizabilități;

tinerii sub 18 ani.

Numărul exact de zile în plus se stabilește în contractul colectiv de muncă, potrivit Legii nr. 53/2003.

Conform Ordonanței nr. 26/2019, salariatele care fac fertilizare „in vitro” au dreptul la 3 zile de concediu plătit în plus în fiecare an:

1 zi în ziua puncției ovariene;

2 zile începând cu ziua embriotransferului.

Ca să primească acest concediu, angajata trebuie să depună o cerere însoțită de scrisoarea medicală de la medicul specialist.

La sfârșitul anului 2025, Senatul a aprobat o lege care dă o zi liberă plătită pe lună femeilor cu endometrioză. Această zi liberă se acordă la cerere, pe baza recomandării medicului ginecolog.

Ziua liberă se contează la vechimea în muncă și este plătită inițial de angajator. Mai târziu, angajatorul va primi o parte din bani înapoi de la Fondul Național de Sănătate, după reguli stabilite prin Hotărâre de Guvern.

În 2026, angajații din România vor avea 17 zile libere legale, dintre care 12 cad în timpul săptămânii. Aceste zile includ sărbători religioase, istorice și civile stabilite prin lege și oferă ocazia de minivacanțe și planificarea concediilor.

Începutul anului 2026:

1–2 ianuarie (joi–vineri) + weekendul 3–4 ianuarie = 4 zile libere la rând

6 ianuarie: Boboteaza

7 ianuarie: Sfântul Ioan Botezătorul

Alte zile libere importante:

24 ianuarie: Ziua Unirii Principatelor Române

10 aprilie: Vinerea Mare

12–13 aprilie: Paștele Ortodox și a doua zi de Paște

1 mai: Ziua Muncii

31 mai–1 iunie: Rusaliile și Ziua Copilului

15 august: Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie: Sfântul Andrei

1 decembrie: Ziua Națională a României

25–26 decembrie: Crăciunul

Ocazii bune pentru minivacanțe:

1–4 ianuarie (începutul anului)

10–13 aprilie (Paștele)

1–3 mai (Ziua Muncii)

30 mai–1 iunie (Rusalii și Ziua Copilului)

Unele zile libere cad în weekend, deci pentru cei cu program luni–vineri, beneficiul suplimentar poate fi mai mic.