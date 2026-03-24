Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat marţi necesitatea ca Statele Unite să ofere garanţii de securitate înainte de semnarea oricărui acord de pace, după ce a fost informat de echipa sa de negociatori despre rezultatele discuţiilor purtate în weekend la Miami cu mediatorii Casei Albe, potrivit agenției EFE.

Liderul de la Kiev a subliniat că aceste garanţii sunt esenţiale pentru a face progrese reale către încetarea războiului.

Zelenski a transmis că a fost pus la curent cu principalele puncte discutate în Florida, inclusiv oportunităţile şi dificultăţile identificate în procesul de negociere. El a subliniat că dezvoltarea unor mecanisme clare de securitate reprezintă condiţia fundamentală pentru orice evoluţie pozitivă a discuţiilor de pace, apreciind că securitatea constituie cheia obţinerii unei păci durabile.

„Echipa (de negociatori) a informat despre ce s-a discutat la întâlnirea din Florida: puncte, oportunităţi şi provocări. Cel mai important lucru este să se dezvolte garanţii de securitate, astfel încât să se poată face progrese către încetarea războiului. Securitatea este cheia păcii”, a transmis Volodimir Zelenski.

În acelaşi timp, preşedintele ucrainean şi-a reînnoit apelul pentru organizarea unei întâlniri directe „între lideri” cu omologul său rus, Vladimir Putin, considerând că doar o astfel de întrevedere ar putea contribui la depăşirea principalelor divergenţe care împiedică, în prezent, încetarea conflictului.

El a menţionat că solicită de luni de zile o asemenea reuniune la nivel înalt şi a sugerat că la aceasta ar putea participa şi lideri care au avut roluri de mediere între Moscova şi Kiev, precum preşedintele american Donald Trump şi preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

„Întâlnirile liderilor sunt necesare pentru a rezolva cu adevărat aceste probleme”, a afirmat Zelenski.

Zelenski nu a indicat o dată concretă pentru următoarea rundă de negocieri trilaterale între reprezentanţii Ucrainei, Statelor Unite şi Rusiei. Potrivit acestuia, întâlnirea planificată iniţial pentru începutul lunii a fost amânată din cauza izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu.

Deşi Kievul a făcut apeluri repetate către Washington şi Moscova pentru reluarea rapidă a discuţiilor, până în prezent nu a fost stabilit un nou calendar.

Liderul ucrainean a subliniat, de asemenea, necesitatea ca Statele Unite, Europa şi alţi actori internaţionali relevanţi să îşi coordoneze eforturile pentru a preveni prelungirea conflictelor, atât în Ucraina, cât şi în Orientul Mijlociu. În opinia sa, implicarea comună a acestor parteneri ar putea contribui la crearea unui cadru favorabil negocierilor şi la evitarea escaladării violenţelor.

În cadrul discuţiilor cu negociatorii săi — printre care şeful Consiliului Naţional de Securitate Rustem Umerov, şeful de cabinet Kirill Budanov şi diplomatul Sergi Kisliţia — Zelenski a cerut intensificarea eforturilor pentru ca dialogul în curs să producă rezultate concrete. Totodată, el le-a solicitat să continue demersurile pentru organizarea schimburilor de prizonieri între părţi.

Preşedintele ucrainean a abordat şi impactul conflictului dintre Statele Unite şi Israel, pe de o parte, şi Iran, pe de altă parte, asupra situaţiei geopolitice globale. El a apreciat că agravarea tensiunilor din Orientul Mijlociu complică contextul internaţional şi ar putea consolida poziţia Rusiei. În acest sens, Zelenski a acuzat Kremlinul că ar contribui la prelungirea confruntării prin furnizarea de informaţii Iranului.