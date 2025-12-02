În India, WhatsApp Web va deconecta automat utilizatorii la fiecare șase ore. Această măsură a fost luată din cauza fraudelor și escrocheriilor online. Departamentul de Telecomunicații din India a dat o regulă strictă pe 28 noiembrie: conturile de WhatsApp trebuie să rămână conectate doar dacă folosesc aceeași cartelă SIM activă cu care au fost înregistrate. Dacă scoți sau schimbi SIM-ul, aplicația se va opri imediat.

Toți utilizatorii de WhatsApp Web vor fi deconectați automat la fiecare șase ore și vor trebui să se reconecteze prin scanarea codului QR de fiecare dată. Regulile trebuie puse în aplicare până în februarie 2026.

Platformele trebuie să trimită rapoarte de progres în următoarele patru luni. Această măsură vine pentru a preveni fraudele, deoarece infractorii cibernetici pot profita dacă aplicațiile rămân conectate chiar și fără SIM-ul original.

Reacțiile online au fost puternic negative. Pe rețelele sociale au apărut multe plângeri. Un utilizator pe Threads a spus: „Ei bine, productivitatea mea la muncă s-a dus.”

Unii oameni înțeleg că măsura ajută la reducerea fraudelor, dar alții sunt îngrijorați că le va încetini munca. Cei care folosesc WhatsApp Web la birou spun că deconectarea la fiecare șase ore va face zilele de lucru mai grele. Pe Reddit, mulți au numit regula „un coșmar pentru productivitate” sau „o durere de cap ascunsă sub pretext de securitate”.

Pe lângă frustrare, unii utilizatori se tem și pentru confidențialitate. Legarea aplicațiilor de SIM-ul activ ar putea permite guvernului să vadă mai ușor cum comunică oamenii. Cei care călătoresc mult în străinătate sunt îngrijorați că folosirea unui SIM temporar din altă țară ar putea bloca conturile lor din India.