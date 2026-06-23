Schengen militar prinde contur în UE. Mihai Tudose: România e pregătită? Procesul decizional este alert

Europarlamentarul Mihai Tudose afirmă că Uniunea Europeană accelerează procesul de creare a unui „Spațiu Schengen militar”, după ce statele membre au aprobat mandatul de negociere privind noul regulament european dedicat mobilității militare. Potrivit acestuia, noua legislație ar putea intra în vigoare chiar de la începutul anului viitor.

Vicepreședintele Comisiei pentru Securitate și Apărare din Parlamentul European, Mihai Tudose, a anunțat că statele membre ale Uniunii Europene au făcut un nou pas în direcția creării unui Spațiu Schengen militar, destinat facilitării transportului rapid al trupelor și echipamentelor militare între țările membre.

Potrivit eurodeputatului, proiectul are șanse mari să fie adoptat în perioada următoare.

”Europa face încă un pas spre Schengen militar. România e pregătită? Este vitală pentru noi asigurarea transportului rapid de trupe și echipament militar. Iar procesul decizional este alert în acest caz, așa că noua legislație are mari șanse să intre în vigoare la începutul anului viitor”, a subliniat Mihai Tudose.

Mihai Tudose a precizat că, în această săptămână, statele membre ale Uniunii Europene au aprobat în unanimitate mandatul de negociere al Consiliului Uniunii Europene cu Parlamentul European privind regulamentul propus de Comisia Europeană.

Potrivit acestuia, noul cadru legislativ urmărește accelerarea mobilității militare în interiorul Uniunii și simplificarea procedurilor administrative pentru transporturile militare.

Europarlamentarul a explicat că regulamentul prevede înființarea EMERS – Sistemul european de răspuns consolidat pentru mobilitate militară.

”Se creează un cadru specific pentru situații de criză – EMERS (Sistemul european de răspuns consolidat pentru mobilitate militară), prin care se va acorda acces prioritar la infrastructură, de exemplu pentru transporturile militare folosind logistica feroviară. De asemenea, se pun bazele unei rezerve de solidaritate pentru mobilitate militară. Și, nu în ultimul rând, se simplifică, se armonizează și se digitalizează procedurile transfrontaliere de autorizare a trecerii transporturilor militare.”

Conform explicațiilor oferite de Mihai Tudose, noul mecanism ar urma să reducă semnificativ timpul necesar deplasării forțelor militare între statele membre.

În prezent, deplasarea trupelor și echipamentelor militare între statele Uniunii Europene poate dura până la 45 de zile din cauza procedurilor administrative și a limitărilor de infrastructură.

Prin noul regulament, obiectivul este reducerea acestui interval la mai puțin de trei zile. ”Obiectivul este ca, de la cele 45 de zile, cât poate dura acum o deplasare de acest tip în UE, să devină posibil transportul de trupe și echipamente militare în mai puțin de trei zile între statele membre. Ca țară direct interesată de funcționarea rapidă și eficientă a acestui mecanism, România trebuie să insiste pentru modernizarea accelerată a infrastructurii de transport cu dublă utilizare”, a declarat Mihai Tudose.

Eurodeputatul consideră că România trebuie să profite de acest proces pentru a accelera investițiile în infrastructura de transport care poate avea atât utilizare civilă, cât și militară.