Vremea 9 noiembrie 2025: Nordul și nord-vestul țării vor avea ploi slabe sau burniță, în timp ce sudul se confruntă cu coduri galbene de ceață până la ora 10. Temperaturile pornesc de la 10°C în Crișana și urcă până la 20°C în Dobrogea.

Dobrogea și Bărăgan: Vreme schimbătoare, cu momente scurte de soare și câțiva stropi de ploaie pe arii restrânse. Vântul se intensifică în Dobrogea, iar temperaturile cresc, aducând o senzație de căldură neobișnuită pentru această perioadă a anului.

Moldova sudică și nordul Munteniei: Soarele își face apariția și temperaturile sunt mai ridicate decât ieri. La munte va ploua trecător, iar vântul se intensifică la altitudini mari, cu maxime în jur de 18°C.

Nordul Moldovei și Bucovina: Cer variabil, cu soare printre nori și câteva ploi slabe pe parcursul zilei. La altitudini mari, condiții de lapoviță. Maximele se ridică până la 15°C.

Nordul Transilvaniei și Maramureș: Vreme închisă, cu înnorări și ploi trecătoare, mai ales în Maramureș. Maximele scad față de ziua precedentă, atingând 14°C.

Vestul țării (Crișana și zone montane): Ploi slabe sau burniță, vânt intensificat și lapoviță posibilă pe creste. Temperaturile rămân apropiate de cele de ieri.

Transilvania: Vreme mai bună după ce dispare ceața de dimineață. Precipitații izolate în zonele montane, vânt mai puternic la altitudini mari. Maximele ajung la 16°C.

Oltenia și sudul țării: Ceață dimineața și cer acoperit ulterior. Plușcă trecătoare posibilă, iar temperaturile urcă între 14–15°C, peste normalul perioadei. Până la ora 10, județele Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Teleorman se află sub cod galben de ceață densă și vizibilitate redusă.

Astăzi, 9 noiembrie 2025, Bucureștiul are ceață dimineața și înnorări pe parcursul zilei, cu maxime de 15°C. La munte, soarele apare printre nori, cu ploi în zonele joase și lapoviță la altitudini mari.

București: Zi mohorâtă, cu ceață dimineața, posibil însoțită de burniță, și înnorări trecătoare mai târziu. Temperatura maximă ajunge la 15°C. Pe timpul nopții, ceața revine și pot apărea câțiva stropi de ploaie, minima coborând până la 8°C.

La munte: Vreme mai bună, cu soare printre nori. Precipitații limitate la nordul Carpaților Orientali – ploi în zonele joase și lapoviță la altitudini mari. Vântul se intensifică local pe crestele montane.