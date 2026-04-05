Cetățenii români din Republica Moldova care au rămas fără buletin ar putea primi în curând cărți de identitate electronice, în care va fi trecută adresa lor din Republica Moldova. Această măsură ar urma să rezolve problema apărută după schimbările de lege făcute de statul român.

Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui României, a anunțat că statul român tratează situația foarte serios și că a găsit mai multe soluții, pe care intenționează să le aplice cel mai probabil chiar din această lună. El a explicat că oamenii vor putea reveni mai repede la o situație normală. Una dintre soluții este emiterea unor cărți de identitate electronice în care să fie trecut domiciliul din Republica Moldova, astfel încât să nu mai existe probleme legate de adresă.

El a mai spus că autoritățile lucrează de peste două luni pentru a găsi soluții pentru persoanele afectate și că, în următoarele două săptămâni, vor fi anunțate public detaliile și pașii necesari. Scopul este ca procedurile să fie mai simple și obținerea actelor să dureze mai puțin.

Problemele au apărut după schimbarea legii privind domiciliul, care nu mai permite ca mai multe persoane să fie înregistrate la aceeași adresă, așa cum se putea înainte. Din cauza lipsei unei adrese clare, multe buletine au fost anulate.

Eugen Tomac a declarat că regretă situația și că aceasta ar fi putut fi evitată dacă exista o comunicare mai bună. El a dat asigurări că cetățenia română nu este afectată de aceste schimbări și a subliniat că nu poate fi pierdută. A adăugat că au fost găsite soluții pentru cei rămași fără buletine, astfel încât aceștia să își poată recupera drepturile și documentele în mod legal.

„În momentul de față, ce pot să vă spun este că statul român tratează cu foarte multă seriozitate această problematică și a identificat o serie de proceduri pe care le va implementa, cel mai probabil începând cu această lună, astfel încât cetățenii români din Republica Moldova să își poată intra într-un timp mult mai scurt în procesul de normalitate. Una dintre soluții va fi să eliberăm cărți noi de identitate electronice cu mențiunea domiciliului în Republica Moldova, astfel încât să nu mai existe această problemă legată de adresa de domiciliu. Regret enorm că am ajuns în această situație. Această problemă ar fi putut fi depășită dacă ar fi existat o comunicare mai bună. Cetățenia română nu poate fi pierdută. Am găsit soluții pentru cei care au rămas fără buletine, astfel încât să își recapete drepturile și documentele în mod legal”, a accentuat Tomac.

Modificările legislative adoptate în România în 2023, privind evidența populației, au dus la anularea a peste 162 de mii de cărți de identitate până la sfârșitul anului 2025. Potrivit datelor autorităților române, aproximativ 66% dintre persoanele afectate sunt cetățeni români originari din Republica Moldova, ceea ce înseamnă că peste 100.000 dintre aceștia au rămas fără buletinele românești în ultimii doi ani.

Noua lege prevede că la aceeași adresă pot fi luate în spațiu cel mult zece persoane, dacă nu fac parte din familia extinsă. De asemenea, domiciliul poate fi anulat fie la cererea proprietarului locuinței, fie în urma verificărilor făcute de autorități. Această măsură a fost introdusă după ce au fost descoperite situații extreme, în care la o singură adresă erau înregistrate mii sau chiar zeci de mii de persoane.

În urma controalelor, autoritățile au identificat adrese la care figurau peste o mie de persoane, iar într-un caz din București peste 22 de mii de oameni aveau domiciliul declarat într-un apartament cu două camere. În acest context, o parte importantă a anulărilor, aproximativ jumătate doar în anul 2025, a fost făcută la cererea proprietarilor, ceea ce a dus la agravarea blocajelor pentru persoanele care nu și-au actualizat la timp domiciliul.

