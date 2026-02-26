Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene și Comisar pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, a avut întâlniri cu premierul României, Ilie Bolojan, și cu ministrul britanic pentru Știință, Inovație și Tehnologie, Peter Kyle, în cadrul cărora a discutat prioritățile europene privind dezvoltarea socială și economică.

În cadrul consultărilor cu Ilie Bolojan, Mînzatu a evidențiat necesitatea accelerării implementării proiectelor europene, subliniind că România poate deveni un exemplu de bună practică pentru Fondul Social European Plus, cu o alocare de 7,2 miliarde de euro.

Ea a menționat, pe pagina sa de Facebook, proiectul SCI 2000, care vizează servicii comunitare integrate în 2.000 de comunități rurale, și proiectul SMART PES de la ANOFM, care poate ajuta la identificarea și plasarea forței de muncă pentru 275.000 de beneficiari.

De asemenea, Roxana Mînzatu a propus suplimentarea finanțărilor pentru proiectele Erasmus cu resurse din FSE+, pentru a facilita accesul tinerilor din comunități vulnerabile la oportunități educaționale și de mobilitate.

În discuțiile cu Peter Kyle, Roxana Mînzatu a subliniat importanța promovării locurilor de muncă sigure, bine plătite și a creșterii economice incluzive.

Ea a discutat necesitatea adoptării unui Quality Jobs Act și a unei foi de parcurs pentru locuri de muncă de calitate, precum și impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii.

De asemenea, Roxana Mînzatu a accentuat reducerea birocrației și digitalizarea procedurilor pentru a facilita accesul rapid la piața muncii și a pledat pentru recunoașterea mai simplă a diplomelor și calificărilor, sprijinind astfel mobilitatea și competitivitatea forței de muncă europene.

Aceste întâlniri reflectă angajamentul Comisiei Europene de a sprijini politici sociale eficiente și creștere economică incluzivă în România și la nivel european.