Roxana Mînzatu, după întâlnirea cu Ilie Bolojan: România poate fi un exemplu de bună practică pe proiectele din Fondul Social European Plus
Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene și Comisar pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, a avut întâlniri cu premierul României, Ilie Bolojan, și cu ministrul britanic pentru Știință, Inovație și Tehnologie, Peter Kyle, în cadrul cărora a discutat prioritățile europene privind dezvoltarea socială și economică.
În cadrul consultărilor cu Ilie Bolojan, Mînzatu a evidențiat necesitatea accelerării implementării proiectelor europene, subliniind că România poate deveni un exemplu de bună practică pentru Fondul Social European Plus, cu o alocare de 7,2 miliarde de euro.
Ea a menționat, pe pagina sa de Facebook, proiectul SCI 2000, care vizează servicii comunitare integrate în 2.000 de comunități rurale, și proiectul SMART PES de la ANOFM, care poate ajuta la identificarea și plasarea forței de muncă pentru 275.000 de beneficiari.
De asemenea, Roxana Mînzatu a propus suplimentarea finanțărilor pentru proiectele Erasmus cu resurse din FSE+, pentru a facilita accesul tinerilor din comunități vulnerabile la oportunități educaționale și de mobilitate.
Priorități comune cu Peter Kyle pentru locuri de muncă de calitate
În discuțiile cu Peter Kyle, Roxana Mînzatu a subliniat importanța promovării locurilor de muncă sigure, bine plătite și a creșterii economice incluzive.
Ea a discutat necesitatea adoptării unui Quality Jobs Act și a unei foi de parcurs pentru locuri de muncă de calitate, precum și impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii.
De asemenea, Roxana Mînzatu a accentuat reducerea birocrației și digitalizarea procedurilor pentru a facilita accesul rapid la piața muncii și a pledat pentru recunoașterea mai simplă a diplomelor și calificărilor, sprijinind astfel mobilitatea și competitivitatea forței de muncă europene.
Aceste întâlniri reflectă angajamentul Comisiei Europene de a sprijini politici sociale eficiente și creștere economică incluzivă în România și la nivel european.
Postarea integrală a Roxanei Mînzatu
„Întâlniri cu prim-ministrul României și ministrul britanic pentru Știință, Inovație și Tehnologie din Regatul Unit.
În cadrul consultărilor cu Ilie Bolojan, am discutat despre accelerarea ritmului de implementare a proiectelor europene, precum și despre politicile sociale.
Îmi doresc ca România să fie un exemplu de bună practică în ceea ce privește implementarea proiectelor din Fondul Social European Plus, pentru care există o alocare de 7,2 miliarde de euro.
Am subliniat importanța proiectului SCI 2000 – Servicii Comunitare Integrate în 2000 de comunități rurale, care poate să fie un model la nivel european. Un alt proiect care poate genera beneficii extinse este SMART PES de la ANOFM, un proiect care identifică și plasează forța de muncă pe piață, cu un potențial de 275.000 de beneficiari.
De asemenea, am prezentat posibilitatea de a suplimenta bugetele proiectelor Erasmus cu finanțări din FSE+, astfel încât mai mulți tineri din comunități vulnerabile să aibă acces la proiecte educaționale și de mobilitate.
Cu Peter Kyle, ministrul pentru Știință, Inovație și Tehnologie din Regatul Unit, am discutat despre prioritățile noastre comune privind promovarea locurilor de muncă de calitate și o creștere economică incluzivă.
Am abordat, totodată, necesitatea unui Quality Jobs Act și a unei foi de parcurs pentru locuri de muncă sigure și bine plătite și impactul inteligenței artificiale la locul de muncă.
Am reiterat și nevoia de simplificare administrativă, prin reducerea birocrației și digitalizarea procedurilor, astfel încât accesul la oportunități și la piața muncii să fie mai rapid și mai eficient.
Nu în ultimul rând, am discutat despre recunoașterea mai rapidă și mai simplă a diplomelor și calificărilor, pentru a susține mobilitatea și competitivitatea”, a scris Roxana Mînzatu pe pagina sa de socializare.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.