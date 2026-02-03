Vodafone România a anunțat numirea lui Alex Băloi în funcția de director al diviziei Vodafone Business, începând cu luna ianuarie 2026. Decizia vine pe fondul strategiei companiei de consolidare a poziției sale pe piața soluțiilor de tehnologie și comunicații dedicate mediului de afaceri .

Alex Băloi revine în cadrul Vodafone din poziția de CEO al M247 Global, unde a coordonat direcția strategică a companiei, cu accent pe performanță operațională și expansiune globală. Anterior, acesta a gestionat parteneriatele strategice ale Microsoft în Europa Centrală, fiind implicat în proiecte de adopție a tehnologiilor digitale atât pentru mediul privat, cât și pentru sectorul public.

Cu peste 20 de ani de experiență în telecomunicații, tehnologie și transformare digitală, parcursul său profesional include mai multe roluri de leadership în cadrul Vodafone România, atât în segmentul Consumer, cât și în cel Business. Între 2019 și 2022, a ocupat funcția de director al diviziei Small and Medium Business, perioadă în care a coordonat dezvoltarea portofoliului B2B și a soluțiilor digitale pentru companiile mici și mijlocii .

CEO-ul Vodafone România, Nedim Baytorun, a subliniat importanța acestei numiri pentru strategia companiei:

„Suntem foarte bucuroși să îl avem din nou alături pe Alex. Leadershipul său, expertiza acumulată și capacitatea de a conduce inițiative complexe cu impact vor consolida poziția Vodafone Business ca partener de încredere pentru companii și instituții. Sunt convins că Alex va accelera ritmul inovației așa încât să continuăm să sprijinim transformarea digitală a mediului de afaceri din România” .

Alex Băloi îi succede în această funcție lui Dinu Dragomir, care se va concentra pe procesul de integrare dintre Vodafone și Telekom România Mobile Communications, după finalizarea achiziției din octombrie anul trecut. Dinu Dragomir s-a alăturat Vodafone România în 2005 și a ocupat de-a lungul timpului mai multe poziții strategice, contribuind la dezvoltarea diviziei de Business și la poziționarea companiei ca furnizor de soluții tehnologice integrate.

La rândul său, Alex Băloi a vorbit despre semnificația revenirii în companie:

„Revenirea în Vodafone este un moment important pentru mine, atât profesional, cât și personal. Am avut oportunitatea să mă dezvolt în această companie cu un potențial extraordinar de inovare și o viziune digitală strategică pentru mediul de afaceri, motorul creșterii României. Sunt încântat să pot duce mai departe această misiune într-o perioadă de transformare a industriei” .

Numirea lui Alex Băloi are loc într-un moment în care Vodafone Business își consolidează rolul de integrator ICT pe piața locală, cu accent pe soluții IoT, servicii de Data Center, securitate cibernetică, cloud și infrastructură digitală avansată, dedicate atât companiilor, cât și instituțiilor publice.