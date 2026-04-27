În prezent, agenția oferă servicii integrate de comunicare 360°, de la strategie și creație până la PR clasic și digital, social media, producție tipărită și audio-video, precum și organizare de evenimente, prin companiile V+O Communication, Bakers Digital și Unlimited Production.

De-a lungul anilor, V+O Communication a organizat peste 200 de conferințe de presă și aproape același număr de evenimente majore pentru companii, inclusiv conferințe de vânzări și activări interne și externe. Totodată, agenția a emis peste 1.500 de comunicate de presă și a colaborat cu sute de branduri și organizații, atât din mediul comercial, cât și din sectorul neguvernamental.

Potrivit datelor companiei, aproximativ 1,3 milioane de români au participat direct la evenimentele publice de amploare organizate pentru clienți.

Loredana Vișa, director general V+O Communication, a subliniat impactul activității agenției asupra pieței de comunicare și asupra formării profesionale din domeniu:

„În acești 20 de ani am schimbat mentalități și viziuni, am contribuit la dezvoltarea pieței de comunicare în repetate rânduri, am fost școală și rampă de lansare pentru peste 200 de profesioniști care acum fie lucrează de partea clientului în companii de top, atât din România cât și din UK, Olanda, Germania și altele, fie și-au dezvoltat propriul business. Le mulțumesc pentru încredere tuturor clienților și partenerilor care ne-au fost alături de-a lungul acestor 20 de ani, care ne-au încredințat proiecte frumoasă, unele sensibile, altele de anvergură națională, dar toate finalizate cu profesionalism și dăruire. Tuturor celor care au contribuit la V+O Communication ca membri ai echipei le mulțumesc, de asemenea.”

V+O Communication România este o agenție specializată în comunicare strategică și relații publice, dezvoltând și implementând campanii pentru clienți din domenii variate, precum FMCG, banking și financiar, IT&C, infrastructură, ONG-uri, industrie și servicii medicale.

Compania face parte din rețeaua internațională V+O Communication, fondată la Atena în 2001 de Thomas Varvitsiotis și Yannis Olympios, care s-a extins ulterior în mai multe țări din Europa de Sud-Est. Biroul din România a fost deschis în primăvara anului 2006.

Din 2024, V+O Communication face parte din SEC Newgate, în urma unei tranzacții prin care 70% din grupul V+O a fost preluat de rețeaua internațională. Grupul SEC Newgate operează în prezent 53 de birouri și are peste 1.200 de angajați la nivel global.