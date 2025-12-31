Vladimir Putin a început mesajul său adresând cetățenii ruși, subliniind importanța responsabilității colective și a credinței în propriile forțe. Președintele a evidențiat legătura dintre eforturile individuale și destinul națiunii, în contextul trecerii într-un nou an.

„Dragi cetățeni ai Rusiei! Dragi prieteni! În aceste momente dinaintea Anului Nou, cu toții simțim trecerea timpului. Viitorul se află în fața noastră. Și ceea ce va fi depinde în mare măsură de noi. Ne bazăm pe noi înșine”, a transmis Putin, citat de agenția rusă de presă de stat TASS.

Putin a continuat, arătând încredere în realizarea planurilor și speranțelor stabilite pentru anul viitor.

„Desigur, fiecare dintre noi are propriile experiențe personale, speciale și unice. Dar ele sunt inseparabile de destinul patriei noastre, de dorința noastră sinceră de a-i aduce beneficii. La urma urmei, suntem împreună – poporul Rusiei. Munca, succesele și realizările fiecăruia dintre noi creează noi capitole în istoria sa milenară. Iar puterea unității noastre determină suveranitatea și securitatea Patriei, dezvoltarea și viitorul ei”, a mai spus Putin.

Un segment important al discursului a fost dedicat militarilor și comandanților implicați în ceea ce Kremlinul numește „operațiunea militară specială” în Ucraina. Putin a subliniat rolul lor și solidaritatea națională față de eforturile lor.

„Anul Nou este, mai presus de toate, o credință în ce este mai bun, în bunătate și noroc – o sărbătoare unică și magică, când inimile se deschid către iubire, prietenie, compasiune, sensibilitate și generozitate. Ne străduim să aducem bucurie și căldură celor care au nevoie de compasiune și îngrijire. Și, desigur, să ne sprijinim eroii – participanții la operațiunea militară specială – cu vorbe și fapte”, a transmis președintele rus.

El a completat mesajul prin reafirmarea solidarității întregii țări față de militari:

„V-ați asumat responsabilitatea de a lupta pentru patria voastră, pentru adevăr și dreptate. Milioane de oameni din toată Rusia – vă asigur! – sunt alături de voi în această seară de Revelion. Se gândesc la voi, vă înțeleg, speră pentru voi. Suntem uniți în dragostea noastră sinceră, altruistă și devotată pentru Rusia. Felicit toți soldații și comandanții noștri cu ocazia Anului Nou care se apropie! Credem în voi și în victoria noastră!”.

Discursul a continuat prin transmiterea unor urări pentru întreaga populație rusă, accentuând rolul comunității și al familiei în viața socială și personală. Putin a amintit importanța menținerii legăturilor cu cei dragi, chiar și atunci când distanțele sunt mari.

„Dragi prieteni! În câteva secunde, vom auzi bătăile ceasului, iar noul an va intra în drepturi. Îl sărbătorim alături de cei dragi – copiii, părinții, prietenii și camarazii noștri. Chiar și cei care sunt acum departe – sunteți totuși alături de noi. Vă doresc tuturor sănătate și fericire, înțelegere reciprocă și prosperitate. Și, desigur, iubire, care inspiră”, a transmis Putin.

Președintele a concluzionat mesajul cu un apel la unitate între generații și la respectarea tradițiilor, punând accent pe responsabilitatea colectivă față de viitorul țării.