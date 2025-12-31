Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a criticat dur acțiunile Rusiei în contextul conflictului din Ucraina, acuzând Moscova că subminează negocierile de pace prin dezinformare și atacuri asupra civililor. Oficialul a subliniat că aceste acțiuni lasă populația fără energie electrică și încălzire, evidențiind că un astfel de comportament nu corespunde unei abordări orientate spre pace.

„Rusia a invadat Ucraina. Ucraina se apără și caută pacea, angajându-se cu bună-credință într-un plan de pace mediat de SUA. Rusia sabotează discuțiile de pace cu afirmații false, în timp ce bombardează civili, lăsându-i fără energie electrică și încălzire. Acesta nu este comportamentul unei țări care caută pacea”, a scris Maia Sandu pe platforma X.

Într-o întâlnire desfășurată pe 28 decembrie în Florida, președinții Volodimir Zelenski și Donald Trump au discutat despre modalități de încheiere a conflictului. Trump a afirmat că s-au făcut „progrese semnificative”, în timp ce Zelenski a precizat că planul de pace în 20 de puncte a fost „agreat în proporție de 90%”.

Tensiunile rămân ridicate. La scurt timp după întâlnire, Rusia a lansat acuzații nefondate la adresa Ucrainei, susținând că Kievul ar fi încercat să atace reședința președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod. Autoritățile de la Kiev au respins aceste afirmații, considerându-le o încercare de a deraia procesul de pace.

Russia invaded Ukraine.

Ukraine defends itself and seeks peace, engaging in good faith in a US-brokered peace plan. Russia sabotages peace talks with false claims while bombing civilians, leaving them without power and heat. This is not the behavior of a country that seeks peace. — Maia Sandu (@sandumaiamd) December 30, 2025

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia că încearcă să submineze negocierile de pace și să justifice noi atacuri împotriva Ucrainei, după ce Kremlinul a susținut că a dejucat un atac cu drone asupra reședinței lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod.

„Această poveste despre presupusul atac asupra reședinței este o fabricație completă, menită să justifice atacuri suplimentare împotriva Ucrainei și refuzul Rusiei de a lua măsurile necesare pentru a încheia războiul”, a declarat Zelenski, la câteva ore după întâlnirea de două ore cu președintele american Donald Trump în Florida.

Liderul ucrainean a calificat afirmațiile Moscovei drept „minciuni tipic rusești” și a avertizat că un atac asupra unui complex guvernamental din Kiev este probabil, similar bombardamentului din septembrie asupra clădirii ministeriale centrale.

Rusia, prin vocea ministrului de externe Serghei Lavrov, a susținut că apărările sale aeriene au doborât 91 de drone și că astfel de „acțiuni iresponsabile” nu vor rămâne fără răspuns, stabilind deja ținte pentru represalii împotriva Ucrainei. Kremlinul a afirmat că președintele Putin a discutat incidentul cu Donald Trump, iar Rusia a implicat și Marea Britanie în ceea ce a numit „provocări”.