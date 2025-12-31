România a primit undă verde din partea Comisiei Europene pentru finanțarea unor tronsoane esențiale de autostradă din nord-estul țării, respectiv Pașcani–Ungheni și Pașcani–Siret, prin programul european SAFE. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, care a subliniat importanța strategică a acestui proiect.

Cele două segmente vor alcătui un coridor rutier continuu între Ungheni, Pașcani și Siret, gândit atât pentru nevoile de transport civil, cât și pentru consolidarea capacității de apărare pe Flancul Estic al NATO. Oficialul a explicat că autoritățile române au reușit să demonstreze Bruxelles-ului necesitatea acestei infrastructuri cu utilizare duală, ceea ce a permis includerea proiectului în mecanismul de finanțare europeană.

Potrivit lui Irinel Ionel Scrioșteanu, obiectivul este ca până în anul 2030 să fie finalizată autostrada de la Ungheni până la Siret, completând astfel axa rutieră sud–nord și contribuind la dezvoltarea economică a regiunii, dar și la securitatea zonei.

„Avem, pe sfârşit de an, o veste foarte bună. (…) Am reuşit să convingem autorităţile europene că este necesară această infrastructură, e vorba de (tronsoanele – n.r.) de la Paşcani până la Ungheni şi de la Paşcani până la Siret. Am încărcat aplicaţia prin intermediul Cancelariei premierului către Comisia Europeană, iar aceste sectoare de autostradă care, practic, vor fi un tronson Ungheni-Paşcani-Siret va fi finanţat prin finanţare europeană cu utilizare duală a infrastructurii pentru creşterea capacităţii de apărare a Flancului Estic, bineînţeles, folosită şi în interes civil. Este o şansă foarte importantă ca, până în 2030, să avem construită de la Ungheni până la Siret autostradă, în aşa fel încât să finalizăm axa sud-nord”, a afirmat Irinel Ionel Scrioşteanu, la Euronews România.

În același context, secretarul de stat a anunțat un pas istoric în cooperarea cu Republica Moldova. România, în parteneriat cu autoritățile de la Chișinău, va realiza primii kilometri de autostradă peste Prut. Este vorba despre aproximativ cinci kilometri, care vor reprezenta debutul infrastructurii de tip autostradă pe teritoriul Republicii Moldova.

Proiectul se află deja în procedură de licitație pentru proiectare și execuție, iar tronsonul va asigura conexiunea cu un nod intermodal din statul vecin. Oficialii consideră că acest demers deschide un nou capitol în integrarea infrastructurală dintre cele două maluri ale Prutului, construit pe pași concreți și soluții durabile.