Ludovic Orban a explicat că, în opinia sa, PSD a acționat ca un factor de frânare în interiorul coaliției. El a spus că social-democrații au blocat reformele asumate prin programul de guvernare și s-au comportat ca un sabotor al propriilor angajamente.

Fostul premier a arătat că acest tip de joc politic este tot mai ușor de observat și că, dacă nu apare o schimbare de atitudine, guvernarea alături de PSD nu va mai fi posibilă. În acest context, Orban a subliniat că premierul trebuie să analizeze serios varianta continuării guvernării fără PSD, dacă reformele sunt într-adevăr dorite.

„Dacă PSD va continua să se comporte cum a făcut-o în ultimele 6 luni, această coaliție nu are cum să reziste. Și cumva premierul trebuie să pregătească inclusiv varianta unui guvern minoritar fără PSD. (…) PSD a pus frână, s-a comportat ca un sabotor al propriului program de guvernare care a fost convenit în coaliție, printr-un joc extrem de perfid pe care oamenii încep să îl înțeleagă. Dacă PSD nu își va schimba comportamentul, cred că nu se va putea continua guvernarea cu PSD, dacă se vor reforme”, a susținut Ludovic Orban la B1TV.

Ludovic Orban a afirmat că PSD nu are interesul să iasă de la guvernare, deoarece situația actuală îi este favorabilă. El a explicat că partidul se află simultan la putere și în opoziție, susținând formal guvernarea, dar criticând public măsurile nepopulare.

Potrivit fostului premier, în discursul public, PSD încearcă să transmită ideea că premierul este responsabil pentru creșteri de taxe, tăieri de sporuri sau modificări privind pensiile magistraților, în timp ce partidul se poziționează ca o forță care se opune acestor măsuri. Orban a spus că o asemenea strategie nu poate funcționa pe termen lung și erodează stabilitatea guvernării.

„Practic protocolul (coaliției) îi avantajează, că ei sunt la guvernare dar joacă rolul de opozant, în schimb în anul electoral vor deține poziția de premier. Ei în toată perioada asta: Bolojan e omul rău (…), el crește impozite, el taie sporuri, taie pensiile magistraților și PSD e partidul bun care nu e de acord în discursul public cu aceste măsuri. Așa nu merge la nesfârșit. (…) Dacă PSD nu se întoarce la o atitudine rezonabilă, rațională, la un comportament corect în cadrul coaliției, această coaliție nu poate rezista și, după părerea mea, premierul Bolojan trebuie să se gândească foarte serios și la posibilitatea unei guvernări minoritare”, a spus Orban.

Fostul premier a mers mai departe și a analizat un posibil scenariu în care guvernarea minoritară nu ar funcționa, iar la putere ar ajunge o majoritate formată din PSD și AUR. El a afirmat că o asemenea combinație politică ar duce rapid România într-o situație extrem de gravă din punct de vedere economic.

În opinia sa, într-un interval de câteva luni, o astfel de guvernare ar putea împinge țara spre incapacitate de plată, din cauza lipsei de soluții reale și a orientării către discursuri populiste și demagogice. Orban a sugerat că doar o experiență directă a unei astfel de guvernări i-ar putea convinge pe susținătorii acestor partide de consecințele reale.

„Undeva în adâncul sufletului, într-o cameră secretă, aproape că mi-aș dori să guverneze PSD cu AUR, ca să se convingă susținătorii PSD și AUR ce catastrofă pot să provoace în România aceste două partide care nu au nicio soluție, care se bazează doar pe demagogie găunoasă”, a afirmat Orban.

El a spus că, din punct de vedere procedural, o majoritate PSD-AUR ar putea declanșa suspendarea, însă demiterea ar depinde de un referendum. Fostul premier a arătat că, potrivit tendințelor, nu există șanse reale ca Nicușor Dan să fie demis.