Președintele rus Vladimir Putin a sugerat miercuri că Rusia ar putea suspenda livrările de gaze către Europa și să își redirecționeze exporturile către piețe mai promițătoare.

Liderul de la Kremlin a explicat că nu este vorba despre o decizie finală, ci mai degrabă despre „gândit cu voce tare”.

Vladimir Putin a adăugat că va cere guvernului să colaboreze cu companiile energetice pentru a analiza această posibilitate, transmite Reuters.

„Acum se deschid alte piețe. Și poate că ar fi mai profitabil pentru noi să încetăm furnizarea către piața europeană chiar acum. Să ne orientăm către piețele care se deschid și să ne stabilim acolo. Dar nu este o decizie, în acest caz este ceea ce se cheamă gândit cu voce tare. Cu siguranţă voi ordona guvernului să lucreze la această problemă împreună cu companiile noastre”, a declarat Vladimir Putin pentru televiziunea rusă de stat.

Volker Raffel, președinte AHK România și CEO al E.ON România, a precizat că impactul asupra prețului gazelor va depinde de perioada în care exporturile din Qatar către restul lumii rămân blocate.

El a explicat că, dacă situația se va prelungi, efectele se vor resimți la nivel global, afectând în special China, unde aproximativ 12% din gazele necesare provin din Qatar, dar și Japonia, unde preocuparea nu este doar prețul, ci și siguranța aprovizionării.

Volker Raffel a subliniat că, momentan, este imposibil de estimat cât va dura această perioadă de perturbare și că, dacă blocajul va fi temporar, impactul ar trebui să fie administrabil.

Raffel a mai spus că Europa va resimți efectele conflictului, întrucât prețurile gazelor sunt deja semnificative.

„Nimeni nu știe cât o să dureze. Și dacă l-aș întreba pe domnul Trump cât o să dureze, nici el nu o să poată să-mi răspundă. Deci nu o să-l întreb. Acum să fim serioși, nu știm cât o să dureze această perioadă în care exporturile de gaze din Qatar către restul lumii o să rămână blocate. Nu știm. Dacă e doar temporar, cred că impactul ar trebui să fie administrabil. Dacă durează pe teren lung, atunci vom vedea un impact asupra prețului gazelor din toată lumea, care va lovi China, pentru că majoritatea gazelor din Qatar merg în China, 12% din gazele chinezești vin din Qatar, și atunci vom avea un impact asupra prețurilor. În Japonia, citeam, nu sunt atât de preocupați doar de prețuri, ci și de întrebarea dacă gazul ajunge în Japonia sau nu”, a spus șeful E.ON România.

În ceea ce privește România, el a considerat că țara se află într-o situație favorabilă, pentru că gazul este disponibil fizic pe teritoriul național.

„Gazul se află fizic aici”, a afirmat Raffel.

Volker Raffel a mai transmis că are încredere că există „suficient de mult gaz” pentru a fi stocat în vederea iernii viitoare și că aprovizionarea internă nu va fi afectată pe termen scurt.