Prețul gazelor pentru populație va rămâne 0,31 lei/kWh încă un an! Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că, după ședința de guvern de joi, urma să prezinte împreună cu premierul Ilie Bolojan un proiect de lege prin care consumatorii casnici să nu plătească mai mult de 0,31 lei/kWh pentru gazele naturale încă un an.

El a explicat, la „Antena 3 CNN”, că premierul anunțase deja amânarea liberalizării totale a pieței gazelor, care trebuia să înceapă la 1 aprilie. Ministrul Energiei a precizat că proiectul de lege fusese actualizat din cauza războiului din Orientul Mijlociu, pentru a proteja România de eventuale fluctuații ale prețurilor pe piața internațională.

Ministrul a mai zis că urma să ofere toate detaliile despre actul normativ împreună cu premierul după ședința de guvern de joi. Bogdan Ivan a explicat că proiectul exista de aproximativ o săptămână, dar fusese modificat în contextul crizei, astfel încât românii să continue să plătească cel mult 0,31 lei/kWh, același preț ca în prezent, timp de încă un an.

Potrivit spuselor sale, este vorba despre un mecanism pregătit pentru perioada de după eliminarea plafonării prețurilor, programată pentru 31 martie, și adaptat la situația actuală.

Potrivit ministrului, România ar deveni prima țară din Uniunea Europeană care își protejează clar consumatorii casnici de variațiile neprevăzute ale prețurilor gazelor cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu. El a menționat că, după ședința de guvern, el și premierul urmau să explice public toate detaliile proiectului.

Ministrul Energiei nu a oferit încă informații suplimentare, dar a dat asigurări că prețurile gazelor pentru populație nu vor crește față de nivelul actual. El a spus că obiectivul este menținerea prețului plafonat de 0,31 lei/kWh pentru consumatorii casnici și în următorul an.

Bogdan Ivan a declarat că acest nivel de preț plasează România în zona costurilor medii din Uniunea Europeană și că măsura ar permite ca gazele extrase în România să reprezinte un avantaj direct pentru cetățeni.

„Este un proiect încă de acum o săptămână care a fot actualizat în acest context de criză și care ne va asigura că românii nu vor plăti mai mult de 0,31 lei/kw, cât plătesc azi, pentru încă un an de zile. Vorbim de un mecanism eficient pe care l-am pregătit pentru perioada post eliminare plafonare din 31 martie și pe care l-am actualizat în context de criză. România devine prima țară din UE care își protejează într-un mod foarte clar consumatorii casnici de variațiile neprevăzute pe piața gazelor naturale din cauza acestui război în Orientul Mijlociu. Mâine, după ședința de guvern, eu și domnul prim ministru o să ieșim să explicăm foarte clar toate detaliile pe acest proiect. Ne asigurăm că prețurile nu vor fi mai mari decât sunt astăzi pentru consumatorii casnici și anume prețul plafonat până la 31 martie de 0,31 lei per kilowat. Asta ne plasează într-o zonă de costuri medii raportat la media UE. Dați-mi voie să prezint mâine toate detaliile finale ale acestui act normativ, așa cum am stabilit cu domnul prim-ministru. Dar scopul e ca prețul să nu crească pentru consumatorii casnici în următorul an de zile. în această formulă ne asigurăm că resursa pe care noi o avem, aproape 10 milioane de metri cubi pe care îi extragem din subsolul României, ajunge să fie un beneficiu pentru fiecare dintre cetățenii României”, a declarat Ivan.

La începutul lunii februarie, premierul Ilie Bolojan anunțase că plafonarea prețului la gaze urma să expire la 1 aprilie, însă liberalizarea completă a pieței va fi amânată cu un an.

El explica faptul că autoritățile trebuie să renunțe treptat la plafonare, dar în același timp să îi protejeze pe români de o posibilă creștere a inflației, care ar putea apărea dacă prețurile la gaze ar crește brusc. Premierul arăta că măsura este necesară deoarece perioada este dificilă, iar din 2027 România ar urma să beneficieze de noi resurse de gaze, ceea ce ar putea duce la scăderea prețurilor și la evitarea problemelor de aprovizionare în timpul iernii.

Ilie Bolojan preciza că, între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027, va exista o perioadă de tranziție în care prețul gazelor pentru consumatorii casnici nu va mai fi plafonat strict, dar va fi controlat de stat. El explica faptul că prețul va fi reglementat pe întregul lanț de furnizare, astfel încât să rămână stabil pe tot parcursul anului.