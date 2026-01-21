Informația a fost făcută publică marți, 20 ianuarie 2026, de procurorul Alexandru Cernei, în cadrul dezbaterilor privind cererea de prelungire a arestului preventiv pe numele lui Vladimir Plahotniuc.

Acesta se află în prezent în detenție în Penitenciarul nr. 13. Potrivit procurorului, noul dosar penal a fost inițiat pe baza unor documente ridicate de anchetatorii din Grecia din locuința pe care Plahotniuc o închiria în capitala elenă.

Documentele respective au stat la baza deschiderii unor dosare penale pe numele lui Vladimir Plahotniuc nu doar în Republica Moldova, ci și în Grecia și România. Ancheta actuală din Republica Moldova are ca obiect presupuse fapte de fals în acte, rezultate din analiza acestor materiale obținute în timpul investigațiilor desfășurate de autoritățile elene, conform informațiilor publicate de Ziarul de Gardă.

Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în Republica Moldova la data de 25 septembrie și se află în arest preventiv de atunci. În paralel cu noua anchetă, acesta este judecat într-un episod al dosarului cunoscut sub denumirea de „Frauda bancară”. În acest dosar, Plahotniuc este acuzat că ar fi beneficiat de peste 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, sume sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială.

Fostul politician respinge acuzațiile care i se aduc și susține că dosarele penale deschise pe numele său au caracter politic. În ciuda acestor afirmații, anchetele continuă, iar procurorii solicită menținerea măsurilor preventive în vigoare, în contextul gravității faptelor investigate și al dimensiunii prejudiciilor invocate.

Anterior, purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, Daniel Vodă, a vorbit despre extrădarea și încarcerarea lui Plahotniuc, susținând că fostul politician încearcă să transmită imaginea unui om influent, dar că în realitate acesta nu mai are niciun control și „tot ce controlează acum este dorința lui aprigă de a scăpa cumva de justiție”.